Мер Енергодара через невиконання рішення суду завдав шкоди громаді на 400 тис. грн – поліція

"27 квітня 2018 року рішенням Енергодарської міської ради одного з заступників міського голови звільнено з посади. Запорізьким окружним адміністративним судом дане рішення визнано протиправним, а поновлення на посаді підлягає негайному виконанню. Так, у період часу з 22 лютого по 20 травня 2019 року Енергодарський міський голова, очолюючи виконавчий комітет міської ради, умисно не вжив жодних заходів необхідних для виконання судового рішення щодо поновлення на роботі незаконно звільненого працівника. Вказані протиправні дії міського голови завдали громаді міста Енергодар матеріальну шкоду на суму близько 400 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що меру Енергодара повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, на Львівщині за розкрадання майже мільйона гривень з держбюджету судитимуть голову сільської ради, депутата однієї з районних рад та підприємця.