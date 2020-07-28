Мэр Энергодара из-за невыполнения решения суда нанес ущерб громаде на 400 тыс. грн - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Мэру Энергодара сообщено о подозрении в невыполнении судебного решения, что привело к нанесению громаде города ущерба на сумму около 400 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области, передает УНН.
"27 апреля 2018 года решением Энергодарского городского совета одного из заместителей городского головы уволили с должности. Запорожским окружным административным судом данное решение признано противоправным, а восстановление в должности подлежало немедленному исполнению. Так, в период времени с 22 февраля по 20 мая 2019 года Энергодарский городской голова, возглавляя исполнительный комитет городского совета, умышленно не принял никаких мер необходимых для исполнения судебного решения о восстановлении на работе незаконно уволенного работника. Указанные противоправные действия городского головы нанесли громаде города Энергодар материальный ущерб на сумму около 400 тыс. грн", - говорится в сообщении .
Отмечается, что мэру Энергодара сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Как сообщал УНН, во Львовской области за хищение почти миллиона гривен из госбюджета будут судить председателя сельского совета, депутата одного из районных советов и предпринимателя.