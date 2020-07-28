Мэр Энергодара из-за невыполнения решения суда нанес ущерб громаде на 400 тыс. грн - полиция

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37200 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102170 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107071 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134291 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110907 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131793 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102140 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102596 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104444 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102067 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Мэр Энергодара из-за невыполнения решения суда нанес ущерб громаде на 400 тыс. грн - полиция

Мэр Энергодара из-за невыполнения решения суда нанес ущерб громаде на 400 тыс. грн - полиция

Киев  •  УНН

 • 11846 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Мэру Энергодара сообщено о подозрении в невыполнении судебного решения, что привело к нанесению громаде города ущерба на сумму около 400 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области, передает УНН.

"27 апреля 2018 года решением Энергодарского городского совета одного из заместителей городского головы уволили с должности. Запорожским окружным административным судом данное решение признано противоправным, а восстановление в должности подлежало немедленному исполнению. Так, в период времени с 22 февраля по 20 мая 2019 года Энергодарский городской голова, возглавляя исполнительный комитет городского совета, умышленно не принял никаких мер необходимых для исполнения судебного решения о восстановлении на работе незаконно уволенного работника. Указанные противоправные действия городского головы нанесли громаде города Энергодар материальный ущерб на сумму около 400 тыс. грн", - говорится в сообщении .

Отмечается, что мэру Энергодара сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Как сообщал УНН, во Львовской области за хищение почти миллиона гривен из госбюджета будут судить председателя сельского совета, депутата одного из районных советов и предпринимателя.

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