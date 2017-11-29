Менше половини дітей зі СНІД отримують лікування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Лише 43 відсотки усіх дітей віком до 15 років, інфікованих вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), мали у 2016 році доступ до антиретровірусної терапії. Серед дорослих доступ до лікування мають 54 відсотки, заявила у Мюнхені у середу, 29 листопада, благодійна організація SOS-Kinderdörfer, передає УНН з посиланням на DW.
Повідомляється, що діти мають помітно менше доступу до лікування від ВІЛ/СНІД, ніж дорослі. Більшість інфікованих дітей проживають у африканських країнах.
"Попри всі успіхи у стримуванні пандемії, діти, порівняно з дорослими, мають помітно обмеженіші шанси на лікування", - сказав речник організації Луая Яссіна (Louay Yassin).
У 2016 році у світі налічувалося два мільйони дітей з ВІЛ-інфекцією. 90 відсотків з них проживають у африканських країнах на південь від Сахари. Щонайменше 16 мільйонів дітей у Африці втратили принаймні одного з батьків через СНІД. Щодня близько тисячі ембріонів та немовлят заражаються смертельним вірусом.
Водночас Яссін вказав і на позитивні тенденції. Порівняно з 2010 роком кількість випадків передачі вірусу від матері до дитини скоротилася на 43 відсотки.
Нагадаємо, в Україні зі 136 тис. віл-інфікованих українців 80% отримують антиретровірусну терапію.