Менше половини дітей зі СНІД отримують лікування

Повідомляється, що діти мають помітно менше доступу до лікування від ВІЛ/СНІД, ніж дорослі. Більшість інфікованих дітей проживають у африканських країнах.

"Попри всі успіхи у стримуванні пандемії, діти, порівняно з дорослими, мають помітно обмеженіші шанси на лікування", - сказав речник організації Луая Яссіна (Louay Yassin).

У 2016 році у світі налічувалося два мільйони дітей з ВІЛ-інфекцією. 90 відсотків з них проживають у африканських країнах на південь від Сахари. Щонайменше 16 мільйонів дітей у Африці втратили принаймні одного з батьків через СНІД. Щодня близько тисячі ембріонів та немовлят заражаються смертельним вірусом.

Водночас Яссін вказав і на позитивні тенденції. Порівняно з 2010 роком кількість випадків передачі вірусу від матері до дитини скоротилася на 43 відсотки.

Нагадаємо, в Україні зі 136 тис. віл-інфікованих українців 80% отримують антиретровірусну терапію.