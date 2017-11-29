Меньше половины детей со СПИД получают лечение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Лишь 43 процента всех детей в возрасте до 15 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), имели в 2016 году доступ к антиретровирусной терапии. Среди взрослых доступ к лечению имеют 54 процента, заявила в Мюнхене в среду, 29 ноября, благотворительная организация SOS-Kinderdörfer, передает УНН со ссылкой на DW.
Сообщается, что дети имеют заметно меньше доступа к лечению от ВИЧ/СПИД, чем взрослые. Большинство инфицированных детей проживают в африканских странах.
"Несмотря на все успехи в сдерживании пандемии, дети, по сравнению со взрослыми, имеют заметно более ограниченные шансы на излечение", - сказал представитель организации Луая Яссина (Louay Yassin).
В 2016 году в мире насчитывалось два миллиона детей с ВИЧ-инфекцией. 90 процентов из них проживают в африканских странах к югу от Сахары. По меньшей мере 16 млн детей в Африке потеряли по крайней мере одного из родителей из-за СПИДа. Ежедневно около тысячи эмбрионов и младенцев заражаются смертельным вирусом.
В то же время Яссин указал и на положительные тенденции. По сравнению с 2010 годом количество случаев передачи вируса от матери к ребенку сократилась на 43 процента.
Напомним, в Украине из 136 тыс. ВИЧ-инфицированных украинцев 80% получают антиретровирусную терапию.