Меньше половины детей со СПИД получают лечение

Сообщается, что дети имеют заметно меньше доступа к лечению от ВИЧ/СПИД, чем взрослые. Большинство инфицированных детей проживают в африканских странах.

"Несмотря на все успехи в сдерживании пандемии, дети, по сравнению со взрослыми, имеют заметно более ограниченные шансы на излечение", - сказал представитель организации Луая Яссина (Louay Yassin).

В 2016 году в мире насчитывалось два миллиона детей с ВИЧ-инфекцией. 90 процентов из них проживают в африканских странах к югу от Сахары. По меньшей мере 16 млн детей в Африке потеряли по крайней мере одного из родителей из-за СПИДа. Ежедневно около тысячи эмбрионов и младенцев заражаются смертельным вирусом.

В то же время Яссин указал и на положительные тенденции. По сравнению с 2010 годом количество случаев передачи вируса от матери к ребенку сократилась на 43 процента.

Напомним, в Украине из 136 тыс. ВИЧ-инфицированных украинцев 80% получают антиретровирусную терапию.