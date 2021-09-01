Менше, ніж торік: до шкіл пішли понад 400 тис. першачків

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"Цьогоріч свято знань є особливим для більш як 400 тисяч першокласників та 130 тисяч першокурсників", - повідомили у МОН, цитуючи міністра Сергія Шкарлета.

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За даними МОН, торік, 1 вересня 2020 року, навчання розпочали 428 тисяч першачків.

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