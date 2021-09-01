Меньше, чем в прошлом году: в школы пошли более 400 тыс. первоклассников
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине со стартом нового учебного года начинают обучение более 400 тыс. первоклассников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные МОН.
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"В этом году праздник знаний является особенным для более 400 тысяч первоклассников и 130 тысяч первокурсников", - сообщили в МОН, цитируя министра Сергея Шкарлета.
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По данным МОН, в прошлом году 1 сентября 2020 года, обучение начали 428 тысяч первоклашек.
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