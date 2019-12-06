Менше 20% українців вважають, що можна досягти миру на Донбасі, надавши йому автономію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Шляхом переговорів з Москвою, погоджуючись на автономію Донбасу та забуваючи про Крим можна досягти миру на Донбасі — вважають 18% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” та Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає УНН.
Так, на запитання, яким чином можна досягти миру на Донбасі, 18% українців відповіли — шляхом переговорів з Москвою, погоджуючись на автономію Донбасу та забуваючи про Крим.
13% українців вважають, що миру можна досягти шляхом перемовин з місцевими політиками, визнаючи “ДНР” та “ЛНР” як легітимні державні утворення.
Найбільша кількість людей, а саме 29%, вважають за кращий варіант міжнародний дипломатичний тиск на РФ, посилення режиму санкцій на якісно вищому рівні, застосування міжнародних правових механізмів. Ще 21% — через зміцнення економічної і військової потужності України.
Зазначається, що важко відповісти на це запитання було 19% українців.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні стало менше прихильників миру на Донбасі за будь-яку ціну.
Опитування було проведене Фондом “Демократичні ініціативи” спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.