Менше 20% українців вважають, що можна досягти миру на Донбасі, надавши йому автономію

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Шляхом переговорів з Москвою, погоджуючись на автономію Донбасу та забуваючи про Крим можна досягти миру на Донбасі — вважають 18% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” та Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає УНН.