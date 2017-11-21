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Мені не потрібні дипломи – Ю.Косюк розповів про дві вимоги до працівників МХП

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Наявність диплому про освіту не є головною умовою при працевлаштуванні в агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП). Про це під час прес – конференції повідомив Головний виконавчий директор Юрій Косюк, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні до мене прийшов хлопець і каже: я хочу стати менеджером, тому піду отримувати вищу освіту. Я на це відповів, не витрачай свій час на купівлю диплому. Ми ж розуміємо, що ти хочеш піти і купити диплом. Якщо ти хочеш бути менеджером, у тебе голова і руки на місці, то ти без всякого диплому зможешь працювати. Ми не дивимося на дипломи, бо в Україні вони в більшій мірі перетворилися на профанацію", - сказав Ю.Косюк.

Він наголосив, що двері МХП завжди відкриті для молодих спеціалістів.

"У нас, як правило, молоді знаходяться на керівних посадах, тому що вони більш активні. Вони більш розвинені і більш готові до змін", - зазначив директор МХП.

І це не означає, що робітникам у віці 45+ не знайдеться роботи, додав він.

"Коли була прийнята постанова Кабміну про те, що вікова категорія людей 45 років плюс у компаніях має бути на рівні 15%, то у нас цей відсоток мабуть 25. Тобто, вище, ніж мінімальні норми", - сказав Ю. Косюк.

Українські Національні Новини

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