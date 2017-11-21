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Мне не нужны дипломы - Ю.Косюк рассказал о двух требованиях к работникам МХП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Наличие диплома об образовании не является главным условием при трудоустройстве в агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП). Об этом во время пресс - конференции сообщил главный исполнительный директор Юрий Косюк, передает корреспондент УНН.

"Сегодня ко мне пришел парень и говорит: я хочу стать менеджером, поэтому пойду получать высшее образование. Я на это ответил, не тратьте свое время на покупку диплома. Мы же понимаем, что ты хочешь пойти и купить диплом. Если ты хочешь быть менеджером, у тебя голова и руки на месте, то ты без всякого диплома сможешь работать. Мы не смотрим на дипломы, потому что в Украине они в большей степени превратились в профанацию", - сказал Ю.Косюк.

Он отметил, что двери МХП всегда открыты для молодых специалистов.

"У нас, как правило, молодые находятся на руководящих должностях, потому что они более активны. Они более развитые и более готовы к изменениям", - отметил директор МХП.

И это не значит, что рабочим в возрасте 45+ не найдётся работы, добавил он.

"Когда было принято постановление Кабмина о том, что возрастная категория людей 45 лет плюс в компаниях должна быть на уровне 15%, то у нас этот процент пожалуй 25. То есть, выше, чем минимальные нормы", - сказал Ю. Косюк.

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