Мне не нужны дипломы - Ю.Косюк рассказал о двух требованиях к работникам МХП

"Сегодня ко мне пришел парень и говорит: я хочу стать менеджером, поэтому пойду получать высшее образование. Я на это ответил, не тратьте свое время на покупку диплома. Мы же понимаем, что ты хочешь пойти и купить диплом. Если ты хочешь быть менеджером, у тебя голова и руки на месте, то ты без всякого диплома сможешь работать. Мы не смотрим на дипломы, потому что в Украине они в большей степени превратились в профанацию", - сказал Ю.Косюк.

Он отметил, что двери МХП всегда открыты для молодых специалистов.

"У нас, как правило, молодые находятся на руководящих должностях, потому что они более активны. Они более развитые и более готовы к изменениям", - отметил директор МХП.

И это не значит, что рабочим в возрасте 45+ не найдётся работы, добавил он.

"Когда было принято постановление Кабмина о том, что возрастная категория людей 45 лет плюс в компаниях должна быть на уровне 15%, то у нас этот процент пожалуй 25. То есть, выше, чем минимальные нормы", - сказал Ю. Косюк.