Мене не взяли: як соцмережі реагують на заборону в’їзду до України для Ю.Самойлової

ukru
27 березня, 18:53 • 102771 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 122832 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 129037 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 137191 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 193603 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 128319 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 114483 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 135464 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 122038 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123842 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
82 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 52093 перегляди
Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

Все менше українців планують повернутися додому після війни — The Economist

27 березня, 22:47 • 38083 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 46938 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 39459 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 33234 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 102759 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 138370 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 193585 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 206660 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 217207 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 90222 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 119271 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 145146 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 134668 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 165096 перегляди
Актуальне
Мене не взяли: як соцмережі реагують на заборону в’їзду до України для Ю.Самойлової

Мене не взяли: як соцмережі реагують на заборону в’їзду до України для Ю.Самойлової

Київ • УНН

 • 29088 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Користувачі соціальних мереж розпочали активне обговорення заборони Службою безпеки України в’їзду на територію України російській співачці Юлії Самойловій для участі у "Євробаченні-2017", передає УНН.

Одним з найпопулярніших хештегів щодо заборони поїздки Ю.Самойловій став #меняневзяли.

У березні співачку Юлію Самойлову обрали як представника Росії на Євробаченні-2017, який пройде в цьому році в Україні.

Раніше у середу в СБУ повідомили, що заборонили в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.

У МЗС РФ прокоментували заборону в'їзду в Україну Ю.Самойловій.

Також у Росії пообіцяли звернутися до Ради Європи чи ООН з приводу заборони і навіть запропонували перенести Євробачення в іншу країну.

Не постыдились: Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой pic.twitter.com/8rL6PVlnwn

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 березня 2017 р.

Юлия Самойлова уже возглавила флешмоб #меняневзяли?

— Александр (@TverskoyAA) 22 березня 2017 р.

Видимо, теперь будет альтернативное Евровидение, где выступит Самойлова. А потом сравнят с результатами основного Евро.

— Meter13 (@meter13) 22 березня 2017 р.

вместо Самойловой пошлём на Евровидение Машу Захарову pic.twitter.com/v7eoCuK3cR

— недруги за бугром (@Lndcalling) 22 березня 2017 р.

По ходу, самый яркий пост про #меняневзяли напишет Юлия Самойлова

(с) @technoslav

— Yevgeniy Mudzhyri (@mudzhyri) 22 березня 2017 р.

#меняневзяли
Напише сьогодні в соцмережах Юлія Самойлова.

— Ілля Кротенко (@illiakrotenko) 22 березня 2017 р.

Юлия Самойлова может выступить на Евровидение-2017 из России!!Россия большая!!

— Обыкновенная оляпка (@cincluscinclus) 22 березня 2017 р.

Була Самойлова в Криму, чи ні...яка різниця? Як взагалі може співати у нас в Києві представник окупанта і виборювати перемогу своїй країні?

— УкраїнськаОсінь (@MirZnami) 22 березня 2017 р.

Юлия Самойлова не поедет на Евровидение, но славу ей этим подарили, а во-вторых и #меняневзяли

— Олег Чекомасов (@Monte_Cri100) 22 березня 2017 р.

#Украина все сделала по закону.#Россия специально использовала Самойлову для пропаганды,как и доктора Лизу.#Самойлова #новости #Евровидение

— Poker in Moscow (@ruspoker) 22 березня 2017 р.

@lifenews_ru Как будто в России нет более глобальных проблем. Сегодня выступила Самойлова или кто-то другой, на завтра забыли об этом.

— miningd (@miningd1) 22 березня 2017 р.

После запрета въезда Самойловой в Украину, читать российский сегмент социальных сетей – это отдельный вид эстетического удовольствия.

нм

— cgtr (@cgtr) 22 березня 2017 р.

Робби Уильямс говорил, если Самойловой запретят участвовать, то он поедет от России выступать
Я жду:)

— Aylisha (@Aylishaaaa) 22 березня 2017 р.

Нефть марки Brent отреагировала на решение СБУ о запрете въезда Самойловой и опустилась ниже 50$.

— Серый Кардинал (@slevo4kin) 22 березня 2017 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.14
Bitcoin
$86,066.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,116.40
Ethereum
$1,914.86