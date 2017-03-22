Мене не взяли: як соцмережі реагують на заборону в’їзду до України для Ю.Самойлової
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Користувачі соціальних мереж розпочали активне обговорення заборони Службою безпеки України в’їзду на територію України російській співачці Юлії Самойловій для участі у "Євробаченні-2017", передає УНН.
Одним з найпопулярніших хештегів щодо заборони поїздки Ю.Самойловій став #меняневзяли.
У березні співачку Юлію Самойлову обрали як представника Росії на Євробаченні-2017, який пройде в цьому році в Україні.
Раніше у середу в СБУ повідомили, що заборонили в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.
У МЗС РФ прокоментували заборону в'їзду в Україну Ю.Самойловій.
Також у Росії пообіцяли звернутися до Ради Європи чи ООН з приводу заборони і навіть запропонували перенести Євробачення в іншу країну.
Мой ответ на вой кремля: перестаньте убивать украинцев и захватывать наши территории, если хотите петь в Украине #Eurovision2017Kyiv— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 22 березня 2017 р.
Не постыдились: Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой pic.twitter.com/8rL6PVlnwn— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 березня 2017 р.
Юлия Самойлова уже возглавила флешмоб #меняневзяли?— Александр (@TverskoyAA) 22 березня 2017 р.
Видимо, теперь будет альтернативное Евровидение, где выступит Самойлова. А потом сравнят с результатами основного Евро.— Meter13 (@meter13) 22 березня 2017 р.
вместо Самойловой пошлём на Евровидение Машу Захарову pic.twitter.com/v7eoCuK3cR— недруги за бугром (@Lndcalling) 22 березня 2017 р.
По ходу, самый яркий пост про #меняневзяли напишет Юлия Самойлова
(с) @technoslav
#меняневзяли
Напише сьогодні в соцмережах Юлія Самойлова.
Юлия Самойлова может выступить на Евровидение-2017 из России!!Россия большая!!— Обыкновенная оляпка (@cincluscinclus) 22 березня 2017 р.
Була Самойлова в Криму, чи ні...яка різниця? Як взагалі може співати у нас в Києві представник окупанта і виборювати перемогу своїй країні?— УкраїнськаОсінь (@MirZnami) 22 березня 2017 р.
Юлия Самойлова не поедет на Евровидение, но славу ей этим подарили, а во-вторых и #меняневзяли— Олег Чекомасов (@Monte_Cri100) 22 березня 2017 р.
#Украина все сделала по закону.#Россия специально использовала Самойлову для пропаганды,как и доктора Лизу.#Самойлова #новости #Евровидение— Poker in Moscow (@ruspoker) 22 березня 2017 р.
@lifenews_ru Как будто в России нет более глобальных проблем. Сегодня выступила Самойлова или кто-то другой, на завтра забыли об этом.— miningd (@miningd1) 22 березня 2017 р.
После запрета въезда Самойловой в Украину, читать российский сегмент социальных сетей – это отдельный вид эстетического удовольствия.
нм
Робби Уильямс говорил, если Самойловой запретят участвовать, то он поедет от России выступать
Я жду:)
Нефть марки Brent отреагировала на решение СБУ о запрете въезда Самойловой и опустилась ниже 50$.— Серый Кардинал (@slevo4kin) 22 березня 2017 р.