Меня не взяли: как соцсети реагируют на запрет въезда в Украину для Ю.Самойловой

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 53066 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108181 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123572 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182775 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133170 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126616 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118674 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107634 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103945 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 100960 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 84421 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 98362 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 105284 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 102598 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 132585 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 167627 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 175815 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 171716 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 170634 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 120336 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 129651 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 135719 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 135463 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 139731 просмотра
Актуальное
Меня не взяли: как соцсети реагируют на запрет въезда в Украину для Ю.Самойловой

Меня не взяли: как соцсети реагируют на запрет въезда в Украину для Ю.Самойловой

Киев  •  УНН

 • 29082 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Пользователи социальных сетей начали активное обсуждение запрета Службой безопасности Украины въезда на территорию Украины российской певице Юлии Самойловой для участия в "Евровидении-2017", передает УНН.

Одним из самых популярных хештегов о запрете поездки Ю.Самойловий стал # меняневзяли.

В марте певицу Юлию Самойлову выбрали как представителя России на Евровидении-2017 , которое пройдет в этом году в Украине.

Ранее в среду в СБУ сообщили, что запретили въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

В МИД РФ прокомментировали запрет въезда в Украину Ю.Самойловой .

Также в России пообещали обратиться в Совет Европы или ООН по поводу запрета и даже предложили перенести Евровидение в другую страну .

Не постыдились: Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой pic.twitter.com/8rL6PVlnwn

- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 22 марта 2017 г

 

Юлия Самойлова уже возглавил флешмоб # меняневзяли ?

- Александр (@TverskoyAA) 22 марта 2017 г.

 

Видимо, теперь будет альтернативное Евровидение, где выступит Самойлова. А потом сравнят с результатами основного Евро.

- Meter13 (@ meter13) 22 марта 2017 г

 

вместо Самойловой пошлём на Евровидение Машу Захарову pic.twitter.com/v7eoCuK3cR

- Недруги за бугром (@Lndcalling) 22 марта 2017 г

 

По ходу, самый яркий пост о # меняневзяли напишет Юлия Самойлова

(с) @technoslav

- Yevgeniy Mudzhyri (@mudzhyri) 22 марта 2017 г

 

# меняневзяли
Напишет сегодня в соцсетях Юлия Самойлова.

- Илья Кротенко (@illiakrotenko) 22 марта 2017г

 

Юлия Самойлова может выступать на Евровидение-2017 из России !! Россия большая !!

- Обыкновенная оляпка (@cincluscinclus) 22 марта 2017 г

 

Была Самойлова в Крыму, или нет ... какая разница? Как вообще может петь у нас в Киеве представитель оккупанта и бороться за победу своей стране?

- УкраинськаОсинь (@MirZnami) 22 марта 2017г

 

Юлия Самойлова не поедет на Евровидение, но славу ей этим подарили, а во-вторых и # меняневзяли

- Олег Чекомасов (@ Monte_Cri100) 22 марта 2017г

 

# Украина все сделала по закону. # Россия специально использовала Самойлову для пропаганды, как и доктора Лизу. # Самойлова # новости # Евровидение

- Poker in Moscow (@ruspoker) 22 марта 2017г

 

@lifenews_ru Как будто в России нет более глобальных проблем. Сегодня выступила Самойлова или кто-то другой, на завтра забыли об этом.

- Miningd (@ miningd1) 22 марта 2017г

 

После запрета въезда Самойловой в Украину, читать российский сегмент социальных сетей - это отдельный вид эстетического удовольствия.

нм

- Cgtr (@cgtr) 22 марта 2017г

 

Робби Уильямс говорил, если Самойловой запретят участвовать, то он поедет от России выступать
Я жду :)

- Aylisha (@Aylishaaaa) 22 марта 2017г

 

Нефть марки Brent отреагировали на решение СБУ о запрете въезда Самойловой и опустилась ниже 50 $.

- Серый Кардинал (@ slevo4kin) 22 марта 2017 г

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы