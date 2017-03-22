Меня не взяли: как соцсети реагируют на запрет въезда в Украину для Ю.Самойловой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Пользователи социальных сетей начали активное обсуждение запрета Службой безопасности Украины въезда на территорию Украины российской певице Юлии Самойловой для участия в "Евровидении-2017", передает УНН.
Одним из самых популярных хештегов о запрете поездки Ю.Самойловий стал # меняневзяли.
В марте певицу Юлию Самойлову выбрали как представителя России на Евровидении-2017 , которое пройдет в этом году в Украине.
Ранее в среду в СБУ сообщили, что запретили въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.
В МИД РФ прокомментировали запрет въезда в Украину Ю.Самойловой .
Также в России пообещали обратиться в Совет Европы или ООН по поводу запрета и даже предложили перенести Евровидение в другую страну .
Мой ответ на вой кремля: перестаньте убивать украинцев и захватывать наши территории, если хотите петь в Украине # Eurovision2017Kyiv- Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 22 марта 2017 г
Не постыдились: Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой pic.twitter.com/8rL6PVlnwn- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 22 марта 2017 г
Юлия Самойлова уже возглавил флешмоб # меняневзяли ?- Александр (@TverskoyAA) 22 марта 2017 г.
Видимо, теперь будет альтернативное Евровидение, где выступит Самойлова. А потом сравнят с результатами основного Евро.- Meter13 (@ meter13) 22 марта 2017 г
вместо Самойловой пошлём на Евровидение Машу Захарову pic.twitter.com/v7eoCuK3cR- Недруги за бугром (@Lndcalling) 22 марта 2017 г
По ходу, самый яркий пост о # меняневзяли напишет Юлия Самойлова
(с) @technoslav
# меняневзяли
Напишет сегодня в соцсетях Юлия Самойлова.
Юлия Самойлова может выступать на Евровидение-2017 из России !! Россия большая !!- Обыкновенная оляпка (@cincluscinclus) 22 марта 2017 г
Была Самойлова в Крыму, или нет ... какая разница? Как вообще может петь у нас в Киеве представитель оккупанта и бороться за победу своей стране?- УкраинськаОсинь (@MirZnami) 22 марта 2017г
Юлия Самойлова не поедет на Евровидение, но славу ей этим подарили, а во-вторых и # меняневзяли- Олег Чекомасов (@ Monte_Cri100) 22 марта 2017г
# Украина все сделала по закону. # Россия специально использовала Самойлову для пропаганды, как и доктора Лизу. # Самойлова # новости # Евровидение- Poker in Moscow (@ruspoker) 22 марта 2017г
@lifenews_ru Как будто в России нет более глобальных проблем. Сегодня выступила Самойлова или кто-то другой, на завтра забыли об этом.- Miningd (@ miningd1) 22 марта 2017г
После запрета въезда Самойловой в Украину, читать российский сегмент социальных сетей - это отдельный вид эстетического удовольствия.
нм
Робби Уильямс говорил, если Самойловой запретят участвовать, то он поедет от России выступать
Я жду :)
Нефть марки Brent отреагировали на решение СБУ о запрете въезда Самойловой и опустилась ниже 50 $.- Серый Кардинал (@ slevo4kin) 22 марта 2017 г