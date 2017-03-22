Меня не взяли: как соцсети реагируют на запрет въезда в Украину для Ю.Самойловой

Одним из самых популярных хештегов о запрете поездки Ю.Самойловий стал # меняневзяли.

В марте певицу Юлию Самойлову выбрали как представителя России на Евровидении-2017 , которое пройдет в этом году в Украине.

Ранее в среду в СБУ сообщили, что запретили въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

В МИД РФ прокомментировали запрет въезда в Украину Ю.Самойловой .

Также в России пообещали обратиться в Совет Европы или ООН по поводу запрета и даже предложили перенести Евровидение в другую страну .

Мой ответ на вой кремля: перестаньте убивать украинцев и захватывать наши территории, если хотите петь в Украине # Eurovision2017Kyiv - Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 22 марта 2017 г

Не постыдились: Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой pic.twitter.com/8rL6PVlnwn

Юлия Самойлова уже возглавил флешмоб # меняневзяли ?

Видимо, теперь будет альтернативное Евровидение, где выступит Самойлова. А потом сравнят с результатами основного Евро.

вместо Самойловой пошлём на Евровидение Машу Захарову pic.twitter.com/v7eoCuK3cR

По ходу, самый яркий пост о # меняневзяли напишет Юлия Самойлова



(с) @technoslav

# меняневзяли

Напишет сегодня в соцсетях Юлия Самойлова.

Юлия Самойлова может выступать на Евровидение-2017 из России !! Россия большая !!

Была Самойлова в Крыму, или нет ... какая разница? Как вообще может петь у нас в Киеве представитель оккупанта и бороться за победу своей стране?

Юлия Самойлова не поедет на Евровидение, но славу ей этим подарили, а во-вторых и # меняневзяли

# Украина все сделала по закону. # Россия специально использовала Самойлову для пропаганды, как и доктора Лизу. # Самойлова # новости # Евровидение

@lifenews_ru Как будто в России нет более глобальных проблем. Сегодня выступила Самойлова или кто-то другой, на завтра забыли об этом.

После запрета въезда Самойловой в Украину, читать российский сегмент социальных сетей - это отдельный вид эстетического удовольствия.



нм

Робби Уильямс говорил, если Самойловой запретят участвовать, то он поедет от России выступать

Я жду :)

Нефть марки Brent отреагировали на решение СБУ о запрете въезда Самойловой и опустилась ниже 50 $.