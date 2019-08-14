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Меморіал пам'яті жертв Голодомору планують добудувати до кінця 2020 року

Меморіал пам'яті жертв Голодомору планують добудувати до кінця 2020 року

Київ • УНН

 • 15636 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Будівництво Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору у Києві може завершитися в кінці 2020 року. Про це заявив Прем’єр-міністра України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"В кінці наступного року всі загальнобудівельні роботи (Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору – ред.) можуть бути завершені. Справа честі завершити будівництво цього проекту", - сказав Гройсман.

За його словами, для цього потрібно ввести кошти в державний бюджет на наступний рік, щоб нічого не зупинялося.

Нагадаємо, у 2017 році повідомлялося, що будівництво другої черги меморіалу пам’яті жертв Голодоморів триватиме два роки.

Українські Національні Новини

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