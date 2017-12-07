Будівництво другої черги меморіалу пам’яті жертв Голодоморів триватиме два роки

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні триватиме 10 місяців, а реконструкція та будівництво другої черги заплановано провести за два роки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Розпорядження Кабінету міністрів №№ 866-р.