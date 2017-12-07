Будівництво другої черги меморіалу пам’яті жертв Голодоморів триватиме два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Реконструкція першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні триватиме 10 місяців, а реконструкція та будівництво другої черги заплановано провести за два роки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Розпорядження Кабінету міністрів №№ 866-р.
З метою вшанування пам'яті мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932-1933 років в Україні та його наслідків, Урядом прийнято рішення стосовно завершення спорудження Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні. Зокрема, схвалено ескізний проект реконструкції I черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом II черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва.
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Уряд прийняв рішення схвалити поданий Міністерством культури ескізний проект “Реконструкція I черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом II черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва”, розроблений ТОВ “Проектні системи ЛТД”, розглянутий та рекомендований до схвалення державним підприємством “Укрдержбудекспертиза” Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Реалізація проекту має зайняти 24 місяці (10 місяців триватиме реконструкція першої черги та паралельно 24 місяці триватимуть роботи з реконструкції та будівництва другої черги).
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Загальна площа забудови становитиме 7757,5 кв. метрів, комплекс займе земельну ділянку площею понад 7,4 гектари.
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 31 жовтня 2017 р., 772288,204 тис. гривень, з них на першу чергу буде виділено 4809,776 тис. грн, а на другу – 767478,428 тис. грн.
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Нагадаємо, Меморіал жертв Голодомору зведений у 2008—2010 роках для увічнення пам'яті мільйонів людей, які загинули від штучно створеного у 1932—1933 рр. керівництвом СРСР голоду, що став інструментом здійснення геноциду українського народу.
Раніше міністр Нищук зазначив, що на другу чергу Меморіалу жертв Голодомору передбачено 14,25 млн грн.