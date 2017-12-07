Строительство второй очереди мемориала памяти жертв Голодомора продлится два года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Реконструкция первой очереди Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине продлится 10 месяцев, а реконструкция и строительство второй очереди запланировано провести за два года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение Кабинета министров №№ 866-р.
С целью чествования памяти миллионов соотечественников, которые стали жертвами Голодомора 1932-1933 годов в Украине и его последствий, Правительством принято решение о завершении строительства Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине. В частности, принято эскизный проект реконструкции I очереди Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине со строительством II очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" по ул. Лаврской, 3 в Печерском районе г. Киев.
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Правительство приняло решение одобрить представленный Министерством культуры эскизный проект "Реконструкция I очереди Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине со строительством II очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине по ул. Лаврской, 3 в Печерском районе г. Киева", разработанный ООО "Проектные системы ЛТД", рассмотренный и рекомендованный к одобрению государственным предприятием "Укргосстройэкспертиза" Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Реализация проекта должна занять 24 месяца (10 месяцев продлится реконструкция первой очереди и параллельно 24 месяца продлятся работы по реконструкции и строительству второй очереди).
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Общая площадь застройки составит 7757,5 кв. метров, комплекс займет земельный участок площадью более 7,4 гектара.
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах по состоянию на 31 октября 2017 года, 772288,204 тыс. гривен, из них на первую очередь будет выделено 4809,776 тыс. грн, а на вторую - 767478,428 тыс. грн.
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Напомним, Мемориал жертв Голодомора возведен в 2008-2010 годах для увековечения памяти миллионов людей, погибших от искусственно созданного в 1932-1933 гг. руководством СССР голода, стал инструментом осуществления геноцида украинского народа.
Ранее министр Нищук отметил, что на вторую очередь Мемориала жертв Голодомора предусмотрено 14,25 млн грн.