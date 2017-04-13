Меморандум з ЮНІСЕФ щодо допомоги малим дітям з вадами розвитку підписали в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Уряд України підписав з громадськими організаціями та ЮНІСЕФ меморандум про створення платформи раннього втручання, спрямовану на допомогу маленьким дітям з ризиком або затримками розвитку, передає кореспондент УНН.
"Програма раннього втручання включає весь комплекс і весь процес, починаючи від виникнення проблеми у дитини на початкових проявах, проведення міждисциплінарної оцінки і розробки індивідуальних програм підтримки і оцінка ефективності визначеної програми і закінчуючи процесом переходу дитини у дошкільну установу. Тому впровадження системи раннього втручання має на меті, по-перше, якомога раніше виявлення проблеми на ранньому етапі та допомогти батькам створити оптимальні умови для розвитку дитини в умовах сім'ї, бо нашою головною метою є не допустити розлучення дитини від сім'ї", - зазначив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
За його словами, впровадження механізму раннього втручання вимагає створення відповідної нормативної бази, і буде приділена увага питанню освіти фахівців та формування команди раннього втручання.
"Вже сьогодні в п'яти областях - Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській областях проводяться навчання мультидисциплінарних команд, це і медики, і соцпрацівники, і освітяни", - додав він.
Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс додала, що раннє втручання є важливим кроком, щоб запобігти інвалідності та відправлення дітей в інституційні заклади.
"Підписання меморандуму є першим кроком, який, я сподіваюся, приведе до покращення послуг для майже 250 тисяч дітей і їх батьків. До цього меморандуму додається ще план дій і ми працюватимемо разом для досягнення очікуваних результатів",- зазначила представниця ЮНІСЕФ.
Зазначимо, що Меморандум підписали Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти та науки, Міністерство соціальної політики, а також Національна Асамблея людей з інвалідністю України, Благодійний фонд "Інститут раннього втручання", Всеукраїнська Фундація "Захист прав дітей", Фундація "Soft Tulip" (Нідерланди), Європейська асоціація раннього втручання "EURLYAID" та ЮНІСЕФ.
Нагадаємо, Україна лідирує в Європі за показниками материнської смертності.