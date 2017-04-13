Меморандум з ЮНІСЕФ щодо допомоги малим дітям з вадами розвитку підписали в Україні

ukru
18:53 • 67045 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 86319 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 112083 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 120804 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 170206 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121116 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109787 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133831 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121231 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123367 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.2 м/с
82 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126782 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 44236 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 51637 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 44827 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

18:20 • 33573 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 67045 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126782 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 170209 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198685 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209221 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84975 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115846 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142042 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131721 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162253 перегляди
Актуальне
Меморандум з ЮНІСЕФ щодо допомоги малим дітям з вадами розвитку підписали в Україні

Меморандум з ЮНІСЕФ щодо допомоги малим дітям з вадами розвитку підписали в Україні

Київ • УНН

 • 11454 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Уряд України підписав з громадськими організаціями та ЮНІСЕФ меморандум про створення платформи раннього втручання, спрямовану на допомогу маленьким дітям з ризиком або затримками розвитку, передає кореспондент УНН.

"Програма раннього втручання включає весь комплекс і весь процес, починаючи від виникнення проблеми у дитини на початкових проявах, проведення міждисциплінарної оцінки і розробки індивідуальних програм підтримки і оцінка ефективності визначеної програми і закінчуючи процесом переходу дитини у дошкільну установу. Тому впровадження системи раннього втручання має на меті, по-перше, якомога раніше виявлення проблеми на ранньому етапі та допомогти батькам створити оптимальні умови для розвитку дитини в умовах сім'ї, бо нашою головною метою є не допустити розлучення дитини від сім'ї", - зазначив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

За його словами, впровадження механізму раннього втручання вимагає створення відповідної нормативної бази, і буде приділена увага питанню освіти фахівців та формування команди раннього втручання.

"Вже сьогодні в п'яти областях - Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській областях проводяться навчання мультидисциплінарних команд, це і медики, і соцпрацівники, і освітяни", - додав він.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс додала, що раннє втручання є важливим кроком, щоб запобігти інвалідності та відправлення дітей в інституційні заклади.

"Підписання меморандуму є першим кроком, який, я сподіваюся, приведе до покращення послуг для майже 250 тисяч дітей і їх батьків. До цього меморандуму додається ще план дій і ми працюватимемо разом для досягнення очікуваних результатів",- зазначила представниця ЮНІСЕФ.

Зазначимо, що Меморандум підписали Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти та науки, Міністерство соціальної політики, а також Національна Асамблея людей з інвалідністю України, Благодійний фонд "Інститут раннього втручання", Всеукраїнська Фундація "Захист прав дітей", Фундація "Soft Tulip" (Нідерланди), Європейська асоціація раннього втручання "EURLYAID" та ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, Україна лідирує в Європі за показниками материнської смертності.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,308.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.31
Ethereum
$2,005.76