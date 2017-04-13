Меморандум с ЮНИСЕФ о помощи малым детям с пороками развития подписали в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Правительство Украины подписало с общественными организациями и ЮНИСЕФ меморандум о создании платформы раннего вмешательства, направленную на помощь маленьким детям с риском или задержками развития, передает корреспондент УНН.
"Программа раннего вмешательства включает весь комплекс и весь процесс, начиная от возникновения проблемы у ребенка на начальных проявлениях, проведение междисциплинарной оценки и разработки индивидуальных программ поддержки и оценку эффективности определенной программы и заканчивая процессом перехода ребенка в дошкольное учреждение. Поэтому целью внедрения системы раннего вмешательства является, во-первых, как можно раньшее выявление проблемы на раннем этапе и помощь родителям создать оптимальные условия для развития ребенка в условиях семьи, так нашей главной целью является не допустить отлучения ребенка от семьи", - отметил вице-премьер-министр Павел Розенко.
По его словам, внедрение механизма раннего вмешательства требует создания соответствующей нормативной базы, и будет уделено внимание вопросам образования специалистов и формирования команды раннего вмешательства.
"Уже сегодня в пяти областях - Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Харьковской областях проводятся учения мультидисциплинарных команд, это и медики, и соцработники, и педагоги", - добавил он.
Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис добавила, что раннее вмешательство является важным шагом для предотвращения инвалидности и отправки детей в институциональные учреждения.
"Подписание меморандума является первым шагом, который, я надеюсь, приведет к улучшению услуг для почти 250 тыс. детей и их родителей. К этому меморандуму добавляется еще план действий и мы будем работать вместе для достижения ожидаемых результатов", - отметила представительница ЮНИСЕФ.
Отметим, что Меморандум подписали Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки, Министерство социальной политики, а также Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины, Благотворительный фонд "Институт раннего вмешательства", Всеукраинская Фонд "Защита прав детей", Фонд "Soft Tulip" (Нидерланды), Европейская ассоциация раннего вмешательства "EURLYAID" и ЮНИСЕФ.
Напомним, Украина лидирует в Европе по показателям материнской смертности.