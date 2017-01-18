Меморандум з МВФ щодо надання траншу Україні буде погоджений до кінця січня – А.Рева

“МВФ нічого не вимагає, МВФ вносить пропозиції. Результатом наших дискусій стане підписаний меморандум з МВФ. Там прописуються позиції, які погоджені... Його мають погодити до кінця січня. Він має бути погоджений до того, як почне засідати рада директорів МВФ”, — повідомив А.Рева.

Як повідомляв УНН, Міжнародний валютний фонд розгляне в найближчі тижні питання надання Україні чергового траншу.