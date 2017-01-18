Меморандум с МВФ о предоставлении транша Украине будет согласован до конца января - А.Рева

"МВФ ничего не требует, МВФ вносит предложения. Результатом наших дискуссий станет подписанный меморандум с МВФ. Там прописываются позиции, которые согласованы... Его должны согласовать до конца января. Он должен быть согласован до того, как начнет заседать совет директоров МВФ", - сообщил А.Рева.

Как сообщал УНН, Международный валютный фонд рассмотрит в ближайшие недели вопрос предоставления Украине очередного транша.