Меморандум с МВФ о предоставлении транша Украине будет согласован до конца января - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Меморандум о предоставлении Международным валютным фондом очередного транша Украине будет согласован до конца января. Об этом во время общения с журналистами рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.
"МВФ ничего не требует, МВФ вносит предложения. Результатом наших дискуссий станет подписанный меморандум с МВФ. Там прописываются позиции, которые согласованы... Его должны согласовать до конца января. Он должен быть согласован до того, как начнет заседать совет директоров МВФ", - сообщил А.Рева.
Как сообщал УНН, Международный валютный фонд рассмотрит в ближайшие недели вопрос предоставления Украине очередного транша.