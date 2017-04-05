Меморандум МВФ передбачає реформу сфери аудиту і бухобліку в Україні - НКЦПФР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, в Україні передбачено реформування сфери аудиту і бухгалтерського обліку. Про це УНН повідомили у прес-службі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
"Пунктом 16 меморандуму передбачено реформування сфери аудиту і бухгалтерського обліку з метою поліпшення функціонування фінансових ринків, підвищення прозорості та якості розкриття інформації емітентами, а також скорочення масштабів корупції та шахрайства", - йдеться у повідомленні.
"Верховна Рада повинна прийняти новий закон про аудиторську діяльність і переглянути існуючий закон про бухгалтерський облік", - додали у регуляторі.
Повідомляється, що нагляд за аудиторською професією повинен відповідати директивам ЄС про бухгалтерський облік, в тому числі повинна бути передбачена можливість з боку НБУ і НКЦПФР встановлювати у прозорий спосіб додаткові стандарти для аудиторів банків та інших регульованих організацій (професійних учасників ринку та емітентів). Термін виконання цієї задачі - до кінця липня 2017 року, зазначили у відомстві.
Нагадаємо, Україна за меморандумом з МВФ реформуватиме регулятор ринку цінних паперів.