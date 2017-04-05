Меморандум МВФ предусматривает реформу сферы аудита и бухучета в Украине - НКЦБФР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Согласно меморандуму с Международным валютным фондом, в Украине предусмотрено реформирование сферы аудита и бухгалтерского учета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
"Пунктом 16 меморандума предусмотрено реформирование сферы аудита и бухгалтерского учета с целью улучшения функционирования финансовых рынков, повышение прозрачности и качества раскрытия информации эмитентами, а также сокращение масштабов коррупции и мошенничества", - говорится в сообщении.
"Верховная Рада должна принять новый закон об аудиторской деятельности и пересмотреть существующий закон о бухгалтерском учете", - добавили в регуляторе.
Сообщается, что надзор за аудиторской профессией должен соответствовать директивам ЕС о бухгалтерском учете, в том числе должна быть предусмотрена возможность со стороны НБУ и НКЦБФР устанавливать прозрачным образом дополнительные стандарты для аудиторов банков и других регулируемых организаций (профессиональных участников рынка и эмитентов). Срок выполнения этой задачи - до конца июля 2017 года, отметили в ведомстве.
Напомним, Украина по меморандуму с МВФ будет реформировать регулятор рынка ценных бумаг.