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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49863 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104613 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160928 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118571 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117771 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113222 просмотра

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Меморандум МВФ предусматривает реформу сферы аудита и бухучета в Украине - НКЦБФР

Меморандум МВФ предусматривает реформу сферы аудита и бухучета в Украине - НКЦБФР

Киев  •  УНН

 • 16601 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Согласно меморандуму с Международным валютным фондом, в Украине предусмотрено реформирование сферы аудита и бухгалтерского учета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Пунктом 16 меморандума предусмотрено реформирование сферы аудита и бухгалтерского учета с целью улучшения функционирования финансовых рынков, повышение прозрачности и качества раскрытия информации эмитентами, а также сокращение масштабов коррупции и мошенничества", - говорится в сообщении.

"Верховная Рада должна принять новый закон об аудиторской деятельности и пересмотреть существующий закон о бухгалтерском учете", - добавили в регуляторе.

Сообщается, что надзор за аудиторской профессией должен соответствовать директивам ЕС о бухгалтерском учете, в том числе должна быть предусмотрена возможность со стороны НБУ и НКЦБФР устанавливать прозрачным образом дополнительные стандарты для аудиторов банков и других регулируемых организаций (профессиональных участников рынка и эмитентов). Срок выполнения этой задачи - до конца июля 2017 года, отметили в ведомстве.

Напомним, Украина по меморандуму с МВФ будет реформировать регулятор рынка ценных бумаг.

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