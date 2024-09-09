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Меліорація, підтримка дитячих медичних закладів, реабілітація військових: Кіпер розповів подробиці зустрічі з французьким дипломатом

Київ • УНН

 • 39005 перегляди

Голова Одеської ОВА провів онлайн-зустріч з президентом французького регіону. Обговорювалися питання меліорації, підтримки медзакладів, реабілітації військових та енергетики.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер провів онлайн зустріч з Президентом регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Французької Республіки Рено Мюзельє, передає УНН.

"Меліорація, підтримка дитячих медичних закладів, реабілітація військових, ситуація з енергетикою – основні теми онлайн-зустрічі з Президентом регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Французької Республіки Рено Мюзельє. Цьогоріч через надмірну посуху на півдні Одещини, наші аграрії втратили до 50% врожаю соняшнику та інших культур. Тому реконструкція систем зрошення дуже важлива для нас. Передав пану Мюзельє наші напрацювання та проєкти, розраховуємо на допомогу Франції, оскільки наша Бесарабія та Лазурне узбережжя є подібними за кліматичними особливостями", - пише він.

Також Кіпер обговорив з Президентом французького регіону допомогу в реабілітації військових та відбудову Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. "Будемо співпрацювати й у цих напрямках. Дякую за особливу увагу до Одещини", - додав він.

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.

У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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