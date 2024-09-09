Мелиорация, поддержка детских медицинских учреждений, реабилитация военных: Кипер рассказал подробности встречи с французским дипломатом

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер провел онлайн встречу с Президентом региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Французской Республики Рено Мюзелье, передает УНН.

"Мелиорация, поддержка детских медицинских учреждений, реабилитация военных, ситуация с энергетикой - основные темы онлайн-встречи с Президентом региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Французской Республики Рено Мюзелье. В этом году из-за чрезмерной засухи на юге Одесской области, наши аграрии потеряли до 50% урожая подсолнечника и других культур. Поэтому реконструкция систем орошения очень важна для нас. Передал господину Мюзелье наши наработки и проекты, рассчитываем на помощь Франции, поскольку наша Бессарабия и Лазурное побережье являются подобными по климатическим особенностям", - пишет он.

Также Кипер обсудил с Президентом французского региона помощь в реабилитации военных и восстановление Одесской областной детской клинической больницы. "Будем сотрудничать и в этих направлениях. Спасибо за особое внимание к Одесской области", - добавил он.

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время. В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки России и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.