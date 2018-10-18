Мексиканський боксер заключив найдорожчий контракт в історії спорту

За новою угодою Альварес буде співпрацювати із стрімінговим сервісом "DAZN". За 5-ть років співпраці спортсмен проведе 11 боїв і отримає рекордну суму у професійному боксі – 265 млн дол. Також Альварес буде отримувати крім основного гонорару ще премії розмір яких залежатиме від кількості передплатників "DAZN" на моменти боїв.



Примітно, що попереднє досягнення стосовно укладення найбільшого контракту належало бейсболістові "Нью-Йорк Янкіс" Джанкарло Стентону, який в 2014 році підписав угоду на 13 років і 325 млн дол. з клубом "Майамі Марлінс".



Додамо, що 15 грудня Альварес проведе двобій із Роккі Філдінгом.



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