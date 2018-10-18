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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 40726 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112744 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120780 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159922 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149999 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139166 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129679 просмотра

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7 марта, 08:52 • 176096 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118210 просмотра

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Мексиканский боксер заключил самый дорогой контракт в истории спорта

Мексиканский боксер заключил самый дорогой контракт в истории спорта

Киев  •  УНН

 • 16607 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Мексиканский боксер, находящийся в статусе чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Сауль "Канело" Альварес подписал рекордный контракт, информирует УНН со ссылкой на ESPN.

По новому соглашению Альварес будет сотрудничать с стриминговим сервисом "DAZN". За 5-ть лет сотрудничества спортсмен проведет 11 боев и получит рекордную сумму в профессиональном боксе - 265 млн долл. Также Альварес будет получать помимо основного гонорара еще премии размер которых будет зависеть от количества подписчиков "DAZN" на моменты боев.

Примечательно, что предыдущее достижение по заключению крупнейшего контракта принадлежало бейсболисту "Нью-Йорк Янкис" Джанкарло Стэнтону, который в 2014 году подписал соглашение на 13 лет и 325 млн долл. с клубом "Майами Марлинс".

Добавим, что 15 декабря Альварес проведет поединок с Рокки Филдингом.

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