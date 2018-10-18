Мексиканский боксер заключил самый дорогой контракт в истории спорта

По новому соглашению Альварес будет сотрудничать с стриминговим сервисом "DAZN". За 5-ть лет сотрудничества спортсмен проведет 11 боев и получит рекордную сумму в профессиональном боксе - 265 млн долл. Также Альварес будет получать помимо основного гонорара еще премии размер которых будет зависеть от количества подписчиков "DAZN" на моменты боев.



Примечательно, что предыдущее достижение по заключению крупнейшего контракта принадлежало бейсболисту "Нью-Йорк Янкис" Джанкарло Стэнтону, который в 2014 году подписал соглашение на 13 лет и 325 млн долл. с клубом "Майами Марлинс".



Добавим, что 15 декабря Альварес проведет поединок с Рокки Филдингом.



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