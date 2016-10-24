Механізм відшкодування населенню збитків через АЧС з держбюджету може мати корупційну складову - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа напередодні повідомив про те, що готуються нові законодавчі акти, які передбачатимуть механізми відшкодування населенню втрат від знищення поголів’я свиней, уражених АЧС. На думку експерта Юрія Опенька, населенню відшкодовувати завдані АЧС збитки треба, проте є багато сумнівів, що така система запрацює та ще й без корупційної складової, передає УНН.
“Африканська чума поширюється Україною з 2011 року. Якщо питання лежить у площині відшкодовувати збитків людям, то це ніяк не вплине на поширення африканської чуми свиней. Вона собі буде так само ширитися, а там, де вона шириться ми будемо відшкодовувати людям гроші, я так розумію, — з державного бюджету”, — сказав він.
За словами Ю.Опенька, було б дійсно справедливо відшкодовувати фермерам завдані АЧС збитки, в силу того, що державний менеджмент проґавив проблему. Проте, наскільки дієво може працювати система відшкодування — ще питання.
“На скільки він (механізм відшкодування - ред.) буде дієво працювати в Україні... Ну, навіть, такий випадок, як був останній раз у Київській області. Там здається близько 6 тис. свиней було, а вирізали - 3,5 тис. голів. Це не таке велике господарство, але якщо припустити відшкодування, то це близько 9 млн грн. І я думаю, що якщо буде діяти відшкодування, то це буде корупційний момент. Тобто, як хочеш отримати відшкодування, маєш зробити 30 — 40% якогось вкладу”, — зазначив він.
Експерт додав, що для вирішення проблеми АЧС виконавчій владі варто надати більше прав та можливосте контролюючим органам, щоб “вони розробляли та впроваджували механізми контролю та захисту”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, В.Лапа попросив допомоги у розробці закону для боротьби з АЧС.
Як відомо, через АЧС від імпорту української свинини вже відмовилася Вірменія та Румунія.
Також нагадаємо, за словами О.Цільвіка, В.Лапа має нести відповідальність за безконтрольність споживчого ринку в Україні.