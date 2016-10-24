Механізм відшкодування населенню збитків через АЧС з держбюджету може мати корупційну складову - експерт

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа напередодні повідомив про те, що готуються нові законодавчі акти, які передбачатимуть механізми відшкодування населенню втрат від знищення поголів’я свиней, уражених АЧС. На думку експерта Юрія Опенька, населенню відшкодовувати завдані АЧС збитки треба, проте є багато сумнівів, що така система запрацює та ще й без корупційної складової, передає УНН.