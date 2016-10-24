Механизм возмещения населению убытков из-за АЧС из госбюджета может иметь коррупционную составляющую - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа накануне сообщил о том, что готовятся новые законодательные акты, предусматривающие механизмы возмещения населению потерь от уничтожения поголовья свиней, пораженных АЧС. По мнению эксперта Юрия Опенько, населению возмещать причиненные АЧС убытки надо, но есть много сомнений, что такая система заработает и еще и без коррупционной составляющей, передает УНН.
"Африканская чума распространяется по Украине с 2011 года. Если вопрос лежит в плоскости возмещать ущерб людям, то это никак не повлияет на распространение африканской чумы свиней. Она себе будет так же распространяться, а там, где она распространяется мы будем возмещать людям деньги, я так понимаю, - из государственного бюджета", - сказал он.
По словам Ю.Опенько, было бы действительно справедливо возмещать фермерам причиненные АЧС убытки, в силу того, что государственный менеджмент упустил проблему. Однако, насколько действенно может работать система возмещения - еще вопрос.
"На сколько он (механизм возмещения - ред.) будет действенно работать в Украине ... Ну даже такой случай, как был последний раз в Киевской области. Кажется около 6 тыс. свиней было, а вырезали - 3,5 тыс. голов. Это не такое большое хозяйство, но если предположить возмещение, то это около 9 млн грн. И я думаю, что если будет действовать возмещение, то это будет коррупционный момент. То есть, как хочешь получить возмещение, должен сделать 30 - 40% какого-то вклада", - отметил он.
Эксперт добавил, что для решения проблемы АЧС исполнительной власти следует предоставить больше прав и возможностей контролирующим органам, чтобы "они разрабатывали и внедряли механизмы контроля и защиты".
Напомним, как сообщал УНН, В.Лапа попросил помощи в разработке закона для борьбы с АЧС.
Как известно, из-за АЧС от импорта украинской свинины уже отказалась Армения и Румыния.
Также напомним, по словам О.Цильвика, В.Лапа должен нести ответственность за бесконтрольность потребительского рынка в Украине.