Механизм возмещения населению убытков из-за АЧС из госбюджета может иметь коррупционную составляющую - эксперт

"Африканская чума распространяется по Украине с 2011 года. Если вопрос лежит в плоскости возмещать ущерб людям, то это никак не повлияет на распространение африканской чумы свиней. Она себе будет так же распространяться, а там, где она распространяется мы будем возмещать людям деньги, я так понимаю, - из государственного бюджета", - сказал он.

По словам Ю.Опенько, было бы действительно справедливо возмещать фермерам причиненные АЧС убытки, в силу того, что государственный менеджмент упустил проблему. Однако, насколько действенно может работать система возмещения - еще вопрос.

"На сколько он (механизм возмещения - ред.) будет действенно работать в Украине ... Ну даже такой случай, как был последний раз в Киевской области. Кажется около 6 тыс. свиней было, а вырезали - 3,5 тыс. голов. Это не такое большое хозяйство, но если предположить возмещение, то это около 9 млн грн. И я думаю, что если будет действовать возмещение, то это будет коррупционный момент. То есть, как хочешь получить возмещение, должен сделать 30 - 40% какого-то вклада", - отметил он.

Эксперт добавил, что для решения проблемы АЧС исполнительной власти следует предоставить больше прав и возможностей контролирующим органам, чтобы "они разрабатывали и внедряли механизмы контроля и защиты".

Напомним, как сообщал УНН, В.Лапа попросил помощи в разработке закона для борьбы с АЧС.

Как известно, из-за АЧС от импорта украинской свинины уже отказалась Армения и Румыния.

Также напомним, по словам О.Цильвика, В.Лапа должен нести ответственность за бесконтрольность потребительского рынка в Украине.