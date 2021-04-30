Медведчук у 2014 році обговорював з Сурковим його участь в ТКГ - в мережі злили новий запис розмови кума і радника Путіна

На запису Медведчук повідомляє Суркову про реакцію Києва на бажання так званих “ЛНР” і “ДНР” змінити склад учасників ТКГ. Замість своїх керівників вони вирішили делегувати до ТКГ лише представників, що було зустрінуто Києвом без особливого ентузіазму. Особливо, за словами Медведчука, це засмутило Леоніда Кучму.

Сурков, вислухавши Медведчука, розсміявся і порадив передати у Київ, що для підняття рівня представництва він сам візьме участь у засіданні ТКГ, і вже, нібито, отримав на це дозвіл від Путіна.

Сурков: Віть, я зрозумів, що засмутило. Іншого шляху немає. Тому що вони “злодії і вбивці”, за версією України, так би мовити.

Медведчук: Терористи, вбивці... (Сміється).

Сурков: Бандити, яких коронують на царство... Мені навіть шеф сказав, ти можеш теж сказати, навіть на цю групу з’їздити. Я з’їжджу.

Медведчук: А, взагалі навіть тобі? Я зрозумів.

Сурков: Тому нехай вони там не плачуть з приводу того, що там не ті люди будуть присутні в складі ополчення. Зате Слава приїде, скажи (Сміється).

Нагадаємо, в лютому був опублікований запис іншої розмови Мудведчука і Суркова, на якому вони обговорювали поставки електроенергії до Криму і обмін полоненими.