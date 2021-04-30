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Медведчук в 2014 году обсуждал с Сурковым его участие в ТКГ – в сеть слили новую запись разговора кума и советника Путина

Медведчук в 2014 году обсуждал с Сурковым его участие в ТКГ – в сеть слили новую запись разговора кума и советника Путина

Киев  •  УНН

 • 19866 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. 24 канал публикует новый фрагмент записи разговора между народным депутатом Виктором Медведчуком и советником Владимира Путина Владиславом Сурковым, который датируется, предположительно, 2014 годом.

На записи Медведчук сообщает Суркову о реакции Киева на желание так называемых “ЛНР” и “ДНР” изменить состав участников ТКГ. Вместо своих руководителей они решили делегировать в ТКГ всего лишь представителей, что было встречено Киевом без особого энтузиазма. Особенно, по словам Медведчука, это расстроило Леонида Кучму.

Сурков, выслушав Медведчука, рассмеялся и посоветовал передать в Киев, что для поднятия уровня представительства он сам примет участие в заседании ТКГ, и уже, якобы, получил на это разрешение от Путина.

Сурков: Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они “воры и убийцы”, по версии Украины, так сказать.

Медведчук: Террористы, убийцы... (Смеется).

Сурков: Бандиты, которых коронуют на царство... Мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу.

Медведчук: А, вообще даже тебе? Я понял.

Сурков: Поэтому пусть они там не плачут по поводу того, что там не те люди будут присутствовать в составе ополчения. Зато Слава приедет, скажи (Смеется).

Напомним, в феврале был опубликован запись другого разговора Мудведчука и Суркова, на котором они обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными.

Украинские Национальные Новости

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