Медведчук в 2014 году обсуждал с Сурковым его участие в ТКГ – в сеть слили новую запись разговора кума и советника Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. 24 канал публикует новый фрагмент записи разговора между народным депутатом Виктором Медведчуком и советником Владимира Путина Владиславом Сурковым, который датируется, предположительно, 2014 годом.
На записи Медведчук сообщает Суркову о реакции Киева на желание так называемых “ЛНР” и “ДНР” изменить состав участников ТКГ. Вместо своих руководителей они решили делегировать в ТКГ всего лишь представителей, что было встречено Киевом без особого энтузиазма. Особенно, по словам Медведчука, это расстроило Леонида Кучму.
Сурков, выслушав Медведчука, рассмеялся и посоветовал передать в Киев, что для поднятия уровня представительства он сам примет участие в заседании ТКГ, и уже, якобы, получил на это разрешение от Путина.
Сурков: Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они “воры и убийцы”, по версии Украины, так сказать.
Медведчук: Террористы, убийцы... (Смеется).
Сурков: Бандиты, которых коронуют на царство... Мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу.
Медведчук: А, вообще даже тебе? Я понял.
Сурков: Поэтому пусть они там не плачут по поводу того, что там не те люди будут присутствовать в составе ополчения. Зато Слава приедет, скажи (Смеется).
Напомним, в феврале был опубликован запись другого разговора Мудведчука и Суркова, на котором они обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными.