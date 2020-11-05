Медведчук прокоментував ініціативу Кравчука про вибори на Донбасі 31 березня 2021
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Глава делегації України в ТКГ, екс-президент України Леонід Кравчук повідомив, що Київ підготував для Тристоронньої контактної групи "План спільних кроків" з пропозицією повного припинення конфлікту і демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, щоб створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року. Однак, крім коментарів самого Кравчука, про цей план мало що відомо. Про це, відповідаючи на запитання журналістів, заявив голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, передає УНН із посиланням на "112 Україна".
"На перший погляд, там є правильні речі про те, що потрібно приймати спеціальний закон про вибори. Він (Кравчук, - Ред.) не сказав, але думаю в плані є, що згідно з Мінськими угодами його треба погоджувати з представниками Донецька і Луганська. Треба приймати закон Про амністію, треба приймати і затверджувати закон про особливий статус на постійній основі, тому що іншого немає", – зазначив політик.
Медведчук акцентував увагу на тому, що Леонід Кравчук також говорить про формулу Штайнмаєра і про її імплементацію.
"Це теж треба робити. У формулі розписано, що спочатку приймається закон, проводяться вибори, вводиться на постійній основі закон про статус. Після цього починається процес встановлення контролю над кордоном з боку України, між Україною і РФ. Порядок і послідовність повинні бути в повній відповідності з Мінськими угодами, іншого бути не може", – вказав лідер ОПЗЖ.
За словами народного депутата України, якщо цей план відповідає порядку, прописаному в пунктах Мінських угод, то він має право на існування.
"Однак, знову-таки, потрібно ознайомитися з його змістом, щоб остаточно висловити свою точку зору з цього приводу", – уточнив Віктор Медведчук.
Раніше лідер ОПЗЖ заявив, що Президент України Володимир Зеленський продовжує демонструвати відсутність політичної волі для досягнення миру на Донбасі. Медведчук переконаний в тому, що просування до миру неможливе без проведення на Донбасі повноцінних виборів, що передбачено Мінськими угодами.