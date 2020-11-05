Медведчук прокоментував ініціативу Кравчука про вибори на Донбасі 31 березня 2021

"На перший погляд, там є правильні речі про те, що потрібно приймати спеціальний закон про вибори. Він (Кравчук, - Ред.) не сказав, але думаю в плані є, що згідно з Мінськими угодами його треба погоджувати з представниками Донецька і Луганська. Треба приймати закон Про амністію, треба приймати і затверджувати закон про особливий статус на постійній основі, тому що іншого немає", – зазначив політик.

Медведчук акцентував увагу на тому, що Леонід Кравчук також говорить про формулу Штайнмаєра і про її імплементацію.

"Це теж треба робити. У формулі розписано, що спочатку приймається закон, проводяться вибори, вводиться на постійній основі закон про статус. Після цього починається процес встановлення контролю над кордоном з боку України, між Україною і РФ. Порядок і послідовність повинні бути в повній відповідності з Мінськими угодами, іншого бути не може", – вказав лідер ОПЗЖ.

За словами народного депутата України, якщо цей план відповідає порядку, прописаному в пунктах Мінських угод, то він має право на існування.

"Однак, знову-таки, потрібно ознайомитися з його змістом, щоб остаточно висловити свою точку зору з цього приводу", – уточнив Віктор Медведчук.

Раніше лідер ОПЗЖ заявив, що Президент України Володимир Зеленський продовжує демонструвати відсутність політичної волі для досягнення миру на Донбасі. Медведчук переконаний в тому, що просування до миру неможливе без проведення на Донбасі повноцінних виборів, що передбачено Мінськими угодами.