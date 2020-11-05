Медведчук прокомментировал инициативу Кравчука о выборах на Донбассе 31 марта 2021

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Глава делегации Украины в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что Киев подготовил для Трехсторонней контактной группы "План совместных шагов" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. Однако, кроме комментариев самого Кравчука, об этом плане мало что известно. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".