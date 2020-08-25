Медведчук, Пінчук та Коломойський можуть розвернути енергетику України в бік РФ - експерт

За його словами, вплив олігархату на державні органи влади в Україні досить відчутний.

"На відміну від демократичних країн, в Україні олігархат впливає на владу безпосередньо за рахунок близькості до неї. Тобто, український олігархат має змогу впливати на політичні рішення керівництва країни, визначати напрямок, куди рухатися - у бік Європи чи РФ. Так от, поєднання трьох цих (Медведчук, Пінчук та Коломойський - ред.) найпотужніших, за виключенням Ахметова, енергетичних олігархів може привести до зміни геополітичного напрямку України", - попереджає Кочетков.

Як приклад фахівець нагадав про близькі стосунки Медведчука із вищим керівництвом РФ.

"Медведчук публічно підтримує енергетичний напрямок. Паралельно з цим Віктор Пінчук пропонував вирішити конфлікт з РФ мирним шляхом, фактично піти на поступки РФ, бо, мовляв, інакшого виходу немає. І ми пам'ятаємо, що Коломойський змінив свою позицію з антипутінської на пропутінську. Так от загроза в тому, що всі троє, об'єднавши свої впливові можливості на владу, можуть потягти Україну в бік Росії, до чого суспільство не готове. І це буде не політичний вплив на наше майбутнє, а у їх власних інтересах", - прогнозує Кочетков.

Нагадаємо, колишній співробітник Віктора Пінчука, а нині народний депутат Дмитро Кисилевський пролобіював у ВР правку до “зеленого” законопроекту, якою ввів нове поняття в законодавстві – “зелена металургія”. “Зеленими металургами” стали ті сталеплавні заводи, що здійснюють викиди до 250 кг вуглекислого газу на 1 тонну сталевої продукції і виключно з електродуговим методом виробництва. Для них тепер діє пільговий тариф на передачу електроенергії, який не враховує витрати “Укренерго” на виплати по “зеленому” тарифу. Тобто, фактично ці заводи, зокрема і ті, що належить Пінчуку, Медведчуку і Коломойському - будуть платити в рази менше коштів до бюджету.

Окрім Кисилевського, у так звану групу “Пінчука-Коломойського” входять народні депутати Андрій Жупанін, Андрій Герус (голова енергетичного комітету ВР), Сергій Нагорняк та Олег Семінський (якого, за даними ЗМІ, Коломойський бачив міністром енергетики).

Раніше УНН повідомляв, що Андрій Герус та Андрій Жупанін виступають за відновлення імпорту в Україну електроенегії з РФ.