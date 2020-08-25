Медведчук, Пинчук и Коломойский могут развернуть энергетику Украины в сторону РФ - эксперт

По его словам, влияние олигархата на государственные органы власти в Украине достаточно ощутимо.

"В отличие от демократических стран, в Украине олигархат влияет на власть непосредственно за счет близости к ней. То есть, украинский олигархат имеет возможность влиять на политические решения руководства страны, определять направление, куда двигаться - в сторону Европы или РФ. Так вот, сочетание трех этих (Медведчук, Пинчук и Коломойский - ред.) мощных, за исключением Ахметова, энергетических олигархов может привести к изменению геополитического направлении Украины", - предупреждает Кочетков.

В качестве примера специалист напомнил о близких отношениях Медведчука с высшим руководством РФ.

"Медведчук публично поддерживает энергетическое направление. Параллельно с этим Виктор Пинчук предлагал решить конфликт с РФ мирным путем, фактически пойти на уступки РФ, мол, иного выхода нет. И мы помним, что Коломойский сменил свою позицию с антипутинской на пропутинскую. Так вот угроза в том, что все трое, объединив свои влиятельные возможности на власть, могут повлечь Украину в сторону России, к чему общество не готово. И это будет не политическое влияние на наше будущее, а в их собственных интересах", - прогнозирует Кочетков.

Напомним, бывший сотрудник Виктора Пинчука, а ныне народный депутат Дмитрий Кисилевский пролоббировал в ВР правку к "зеленому" законопроекту, которым ввел новое понятие в законодательстве - "зеленая металлургия". "Зелеными металлургами" стали те сталеплавильные заводы, которые осуществляют выбросы до 250 кг углекислого газа на 1 тонну стальной продукции и исключительно с электродуговым методом производства. Для них теперь действует льготный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы "Укрэнерго" на выплаты по "зеленому" тарифу. То есть, фактически эти заводы, в том числе и те, что принадлежит Пинчуку, Медведчуку и Коломойскому - будут платить в разы меньше средств в бюджет.

Кроме Кисилевского, в так называемую группу "Пинчука-Коломойского" входят народные депутаты Андрей Жупанин, Андрей Герус (председатель энергетического комитета ВР), Сергей Нагорняк и Олег Семинский (которого, по данным СМИ, Коломойский видел министром энергетики).

Ранее УНН сообщал, что Андрей Герус и Андрей Жупанин выступают за возобновление импорта в Украину электроэнегии из РФ.