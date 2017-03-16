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Медсестра в суді впізнала О.Пугачова як постраждалого з вогнепальним пораненням

Медсестра в суді впізнала О.Пугачова як постраждалого з вогнепальним пораненням

Київ • УНН

 • 10107 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 16 березня. УНН. У Дніпрі триває чергове засідання по справі підозрюваного у вбивстві двох поліцейських. Медсестра лікарні впізнала в О.Пугачові чоловіка, що звенувся до медичного закладу із вогнепальним пораненням. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Під час судового засідання свідком виступила медсестра Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.Мечникова. З її слів, СБУ заздалегідь повідомила працівників медичного закладу про ймовірний візит чоловіка з вогнепальним пораненням, якого розшукує поліція за вбивство. Дівчина у залі суду упізнала в О.Пугачові чоловіка, який звернувся до лікарні за допомогою.

“Він сказав, що раніше вже у нас лікувався, так як до цього отримав поранення в зоні АТО,” — повідомила медсестра.

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.
Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

На сьогоднішньому засіданні правоохоронці виступили постраждалими під час розгляду справи. Патрульні вимагали від вбивці поліцейських відшкодування за зіпсовану форму.

Водій маршрутки, який перебував на автовокзалі під час вбивства двох поліцейських, виступив у залі суду свідком.

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