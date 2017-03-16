Медсестра в суде узнала А.Пугачева как пострадавшего с огнестрельным ранением

Во время судебного заседания свидетелем выступила медсестра Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. По ее словам, СБУ заранее сообщила работникам медицинского учреждения о возможном визите мужчины с огнестрельным ранением, которого разыскивает полиция за убийство. Девушка в зале суда узнала в А.Пугачеве мужчину, который обратился в больницу за помощью.

"Он сказал, что ранее уже у нас лечился, так как до этого получил ранение в зоне АТО", - сообщила медсестра.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в полицейских. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Нападавший перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.

На сегодняшнем заседании правоохранители выступили пострадавшими во время рассмотрения дела. Патрульные потребовали у убийцы полицейских возмещение за испорченную форму.

Водитель маршрутки, который находился на автовокзале во время убийства двух полицейских, выступил в зале суда свидетелем.