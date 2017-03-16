Медсестра в суде узнала А.Пугачева как пострадавшего с огнестрельным ранением
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 16 марта. УНН. В Днепре продолжается очередное заседание по делу подозреваемого в убийстве двух полицейских. Медсестра больницы узнала в А.Пугачеве мужчину, который обратился в медицинское учреждение с огнестрельным ранением. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Во время судебного заседания свидетелем выступила медсестра Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. По ее словам, СБУ заранее сообщила работникам медицинского учреждения о возможном визите мужчины с огнестрельным ранением, которого разыскивает полиция за убийство. Девушка в зале суда узнала в А.Пугачеве мужчину, который обратился в больницу за помощью.
"Он сказал, что ранее уже у нас лечился, так как до этого получил ранение в зоне АТО", - сообщила медсестра.
Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в полицейских. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.
Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".
Нападавший перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.
На сегодняшнем заседании правоохранители выступили пострадавшими во время рассмотрения дела. Патрульные потребовали у убийцы полицейских возмещение за испорченную форму.
Водитель маршрутки, который находился на автовокзале во время убийства двух полицейских, выступил в зале суда свидетелем.