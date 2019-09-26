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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Медицина невідкладних станів: до Києва на конференцію з'їдуться лікарі

Київ • УНН

 • 22948 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Кафедра медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 27 вересня буде проводити науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Актуальні питання медицини невідкладних станів”, передає УНН.

Медицина невідкладних станів: до Києва на конференцію з'їдуться лікарі

Так, на конференції будуть розглянуті такі питання:
— Організації екстреної медичної допомоги, відповідно до реформування охорони здоров’я;
— Клінічні питання екстреної медичної допомоги;
— Майстер-класи, відпрацювання практичних навичок;
— Виставка фармацевтичних фірм та обладнання.

У рамках конференції буде проведено засідання представників кафедр, які ведуть підготовку з медицини невідкладних станів та медицини катастроф, ГО “Асоціація швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф”.

Учасникам буде видано сертифікат.

Захід відбудеться у Києві на вулиці Дрогожицькій, 9. Початок конференції о 09:30, реєстрація починається о 08:00.

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