Медицина невідкладних станів: до Києва на конференцію з'їдуться лікарі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Кафедра медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 27 вересня буде проводити науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Актуальні питання медицини невідкладних станів”, передає УНН.
Так, на конференції будуть розглянуті такі питання:
— Організації екстреної медичної допомоги, відповідно до реформування охорони здоров’я;
— Клінічні питання екстреної медичної допомоги;
— Майстер-класи, відпрацювання практичних навичок;
— Виставка фармацевтичних фірм та обладнання.
У рамках конференції буде проведено засідання представників кафедр, які ведуть підготовку з медицини невідкладних станів та медицини катастроф, ГО “Асоціація швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф”.
Учасникам буде видано сертифікат.
Захід відбудеться у Києві на вулиці Дрогожицькій, 9. Початок конференції о 09:30, реєстрація починається о 08:00.