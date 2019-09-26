Медицина неотложных состояний: в Киев на конференцию съедутся врачи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Кафедра медицины неотложных состояний Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика 27 сентября будет проводить научно-практическую конференцию с международным участием "Актуальные вопросы медицины неотложных состояний", передает УНН.
Так, на конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- Организации экстренной медицинской помощи, в соответствии с реформированием здравоохранения;
- Клинические вопросы экстренной медицинской помощи;
- Мастер-классы, отработки практических навыков;
- Выставка фармацевтических фирм и оборудования.
В рамках конференции будет проведено заседание представителей кафедр, ведущих подготовку по медицине неотложных состояний и медицины катастроф, ОО "Ассоциация скорой, неотложной медицинской помощи и медицины катастроф".
Участникам будет выдан сертификат.
Мероприятие состоится в Киеве на улице Дрогожицкой, 9. Начало конференции в 09:30, регистрация начинается в 08:00.