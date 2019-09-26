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Медицина неотложных состояний: в Киев на конференцию съедутся врачи

Киев • УНН

 • 22948 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Кафедра медицины неотложных состояний Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика 27 сентября будет проводить научно-практическую конференцию с международным участием "Актуальные вопросы медицины неотложных состояний", передает УНН.

Медицина неотложных состояний: в Киев на конференцию съедутся врачи

Так, на конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- Организации экстренной медицинской помощи, в соответствии с реформированием здравоохранения;
- Клинические вопросы экстренной медицинской помощи;
- Мастер-классы, отработки практических навыков;
- Выставка фармацевтических фирм и оборудования.

В рамках конференции будет проведено заседание представителей кафедр, ведущих подготовку по медицине неотложных состояний и медицины катастроф, ОО "Ассоциация скорой, неотложной медицинской помощи и медицины катастроф".

Участникам будет выдан сертификат.

Мероприятие состоится в Киеве на улице Дрогожицкой, 9. Начало конференции в 09:30, регистрация начинается в 08:00.

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