Медики закликали Президента провести публічний фінансовий і правовий аудит МОЗ

“... Через поширені відомості щодо нефаховості дій керівництва профільного міністерства, що позбавляє права тисяч громадян України на отримання вчасної медичної допомоги, завдає шкоди їх здоров’ю та життю, порушує умови праці медичних працівників, про що неодноразово повідомлялося і у засобах масової інформації, а також поширення інформації щодо закупівель лікарських засобів та медичних виробів через сумнівні міжнародні компанії (з очікуванням роками й додатковими затратами), що призводить до втрат бюджету, просимо Вас, пане Президенте, піддати діяльність Міністерства охорони здоров’я України публічним фінансовому, правовому та науковому аудиту з залученням провідних українських фахівців”, — йдеться у листі медиків до П.Порошенка.

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Працівники охорони здоров’я також наголосили на тому, що підтримують вмотивовані вимоги видатного кардіохірурга (Бориса Тодурова — ред.) до керівництва МОЗ щодо його непрофесійної та суспільно-шкідливої діяльності.

“Більше того, вимушені констатувати і те, що неодноразово зверталися до Вас, до Кабінету Міністрів України, до Верховної Ради України тощо, з питань дій Міністерства охорони здоров’я щодо реформування медицини, які йдуть у розріз з чинним національним законодавством, зокрема, прямо порушують норми статей 3, 8, 9, 21, 22, 27, 28, 49, 64, 68, 95 Конституції України, а також норми міжнародних нормативних актів: статей 11, 13 Європейської соціальної хартії, статей 2,3 Європейської конвенції з прав людини, статей 3,5 Загальної декларації прав людини”, — сказано в листі.

Нагадаємо, через нелегітимність У.Супрун під загрозою опинилася виплата зарплат медпрацівникам.