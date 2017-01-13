Медики призвали Президента провести публичный финансовый и правовой аудит МОЗ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Киевский городской профсоюз работников здравоохранения обратился с открытым письмом к Президенту Украины Петру Порошенко, в котором просит подвергнуть деятельность Министерства здравоохранения публичному финансовому, правовому и научному аудита с привлечением ведущих украинских специалистов, передает УНН.

"... Через распространенные сведения о непрофессионализме действий руководства профильного министерства, что лишает права тысяч граждан Украины на получение своевременной медицинской помощи, причиняющей вред их здоровью и жизни, нарушает условия труда медицинских работников, о чем неоднократно сообщалось и в средствах массовой информации , а также распространение информации о закупках лекарственных средств и медицинских изделий через сомнительные международные компании (с ожиданием годами и дополнительными затратами), что приводит к потерям бюджета, просим Вас, господин Президент, подвергнуть деятельность Министерства здравоохранения Украины публичному финансовому, правовому и научному аудита с привлечением ведущих украинских специалистов ", - говорится в письме медиков к П.Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У.Супрун уже больше месяца является нелегитимным и.о. министра здравоохранения.

Работники здравоохранения также отметили, что поддерживают мотивированные требования выдающегося кардиохирурга (Бориса Тодурова - ред.) к руководству Минздрава по его непрофессиональной и общественно-вредной деятельности.

"Более того, вынуждены констатировать и то, что неоднократно обращались к Вам, в Кабинет Министров Украины, Верховной Раде Украины и т.д., по вопросам действий Министерства здравоохранения по реформированию медицины, которые идут в разрез с действующим национальным законодательством, в частности, прямо нарушают нормы статей 3, 8, 9, 21, 22, 27, 28, 49, 64, 68, 95 Конституции Украины, а также нормы международных нормативных актов: статей 11, 13 Европейской социальной хартии, статей 2,3 Европейской конвенции по правам человека, статей 3,5 Всеобщей декларации прав человека ", - говорится в письме.

Напомним, из-за нелегитимности У.Супрун под угрозой оказалась выплата зарплат медработникам .

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