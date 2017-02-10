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Медики швидкої дали рекомендації, як пережити ожеледицю ти сильні морози

Київ • УНН

 • 18168 перегляди

Лікар закликав батьків наглядати за своїми дітьми, які довгий час перебувають на вулиці і можуть відморозити собі пальці чи вуха

Медики швидкої дали рекомендації, як пережити ожеледицю ти сильні морози

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Для того, щоб запобігти обмороженням та переохолодженням через великі морози у столиці, медики рекомендують киянам одягатися та взуватися по погоді, адже обмороження можуть призвести до тяжких наслідків, включно з ампутацією частин тіла. Про це в коментарі УНН розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолій Вершигора.

"Ми націлили і попередили бригади, що зараз можливі випадки відмороження, тому якщо бригади їздять і бачать такі випадки, то вони можуть не чекати виклику, а відразу мають перевірити людину. Громадян закликаємо не бути байдужими, не проходити повз людей, а одразу викликати швидку", - сказав А.Вершигора.

Він також закликав батьків наглядати за своїми дітьми, які довгий час перебувають на вулиці і можуть відморозити собі пальці чи вуха.

"Дуже багато молодих людей, які ходять зараз без головних уборів. По-перше, це може бути відмороження, по-друге – тяжкі ускладнення. Рекомендовано також не пити алкоголь, бо він зігріває лише на короткий проміжок часу і притупляє почуття холоду. Тож поки у нас такі морозі – будьте обережні. Відмороження мають такі дуже небезпечні наслідки, що може призвести до ампутації", - додав А.Вершигора.

Крім того, щоб попередити травмування під час ожеледиці необхідно ходити тільки у зручному взутті, бажано з виступами на підошві, а жінкам рекомендується не взувати чоботи на підборах.

За словами А.Вершигори, у багатьох випадках обморожень чи травмувань під час ожеледиці винні самі постраждалі через одяг чи взуття, що не відповідають погодним умовам.

Нагадаємо, з початку року під час ожеледиці травмувалось 725 киян, крім того було зафіксовано 51 факт переохолодження і 41 відмороження.

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