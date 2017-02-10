Медики скорой помощи дали рекомендации, как пережить гололед и сильные морозы

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Для того, чтобы предотвратить обморожение и переохлаждение из-за больших морозов в столице, медики рекомендуют киевлянам одеваться и обуваться по погоде, ведь обморожения могут привести к тяжелым последствиям, включая ампутацию частей тела. Об этом в комментарии УНН рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора.

"Мы нацелили и предупредили бригады, что сейчас возможны случаи обморожения, поэтому если бригады ездят и видят такие случаи, то они могут не ждать вызова, а сразу должны проверить человека. Граждан призываем не быть равнодушными, не проходить мимо людей, а сразу вызывать скорую ", - сказал А.Вершигора.

Он также призвал родителей следить за своими детьми, которые долгое время находятся на улице и могут отморозить себе пальцы или уши.

"Очень много молодых людей, которые ходят сейчас без головных уборов. Во-первых, это может быть отморожения, во-вторых - тяжелые осложнения. Рекомендовано также не пить алкоголь, так как он согревает лишь на короткий промежуток времени и притупляет чувство холода. Поэтому пока у нас такие морозы - будьте осторожны. Отморожения имеют такие очень опасные последствия, что могут привести к ампутации ", - добавил А.Вершигора.

Кроме того, чтобы предупредить травмы во время гололеда необходимо ходить только в удобной обуви, желательно с выступами на подошве, а женщинам рекомендуется не надевать сапоги на каблуках.

По словам А.Вершигора, во многих случаях обморожений или травм во время гололеда виноваты сами пострадавшие через одежду или обувь,которая не соответствует погодным условиям.

Напомним, с начала года во время гололеда травмировались 725 киевлян , кроме того было зафиксировано 51 факт переохлаждения и 41 отморожения.