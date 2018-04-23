Медики розповіли про ситуацію з вакцинацією дітей в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Відповідно до опитування ЮНІСЕФ за 2017 рік, 84% батьків роблять або намагаються робити своїм дітям щеплення за національним календарем профілактичних щеплень. Про це під час брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров’я України Ольга Стефанишина, передає УНН.
"За опитуваннями ЮНІСЕФ, у 2017 році 84% батьків сказали, що вони наслідують, або намагаються робити щеплення своїм дітям за національним календарем профілактичних щеплень. Для порівняння, у 2014 році цей відсоток був 63%. Тобто у нас уже спостерігається більше уваги до цієї проблеми і бажання батьків йти вакцинувати своїх дітей. Але цього недостатньо. Мінімум 95% дітей повинні мати всі щеплення відповідно до календаря і тоді ми зможемо... говорити про колективний імунітет", - сказала вона.
При цьому, за даними за 2016 рік, наведеними заступником генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Владиславом Збанацьким, вакциновані діти віком 1 рік в Україні становили 45% і віком 6 років - 30%.
"У 2017 році вдалося досягнути показника вакцинованих дітей віком 1 рік - до 93%, віком 6 років - до 90%", - додав він.
З його слів, невтішна ситуація в Україні щодо вакцинації від дифтерії, правця і кашлюку.
"Зараз відсоток вакцинованих дітей віком 18 місяців становить лише трохи більше половини", - зауважив Збанацький, додавши, що відсоток вакцинованих дорослих від дифтерії – теж близько половини.
Нагадаємо, за тиждень в Україні понад 840 людей захворіли на кір.