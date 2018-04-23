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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Медики рассказали о ситуации с вакцинацией детей в Украине

Киев • УНН

 • 14017 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Согласно опросу ЮНИСЕФ за 2017 год, 84% родителей делают или пытаются делать своим детям прививки по национальному календарю профилактических прививок. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина, передает УНН.

Медики рассказали о ситуации с вакцинацией детей в Украине

"По опросам ЮНИСЕФ, в 2017 году 84% родителей сказали, что они наследывают, или пытаются делать прививки своим детям по национальному календарю профилактических прививок. Для сравнения, в 2014 году этот процент был 63%. То есть у нас уже наблюдается больше внимания к этой проблеме и желание родителей идти вакцинировать своих детей. Но этого недостаточно. Минимум 95% детей должны иметь все прививки согласно календарю и тогда мы сможем... говорить о коллективном иммунитете", - сказала она.

При этом, по данным за 2016 год, приведенным заместителем генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владиславом Збанацким, вакцинированные дети в возрасте 1 год в Украине составляли 45% и в возрасте 6 лет - 30%.

"В 2017 году удалось достичь показателя вакцинированных детей в возрасте 1 год - до 93%, в возрасте 6 лет - до 90%", - добавил он.

По его словам, неутешительная ситуация в Украине по вакцинации от дифтерии, столбняка и коклюша.

"Сейчас процент вакцинированных детей 18 месяцев составляет лишь чуть больше половины", - отметил Збанацкий, добавив, что процент вакцинированных взрослых от дифтерии - тоже около половины.

Напомним, за неделю в Украине более 840 человек заболели корью.

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