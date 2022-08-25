Медики попередили: на тлі війни лікуватися від вірусних гепатитів почали удвічі менше людей

Деталі

За даними ЦГЗ, від початку 2022 року в Україні зафіксували 1 345 випадків інфікування вірусним гепатитом С та 549 випадків інфікування вірусним гепатитом В. "Однак потрібно враховувати, що ці дані не відображають об’єктивну ситуацію, оскільки велика частина випадків не потрапляє до офіційної статистики", - наголосили у відомстві.

У ЦГЗ підкреслили, що повномасштабне вторгнення росії на територію України негативно вплинуло на доступ до медичних послуг, у тому числі і лікування від вірусних гепатитів.

"Для порівняння, за інформацією від регіонів у І півріччі 2021 року в Україні лікування від вірусних гепатитів розпочали 9 397 людей, у той час як у І півріччі 2022 року — лише 4 423 людини", - зауважили у Центрі громадського здоров'я.

Тож, у відомстві поінформували про поточний стан щодо доступу до лікування вірусних гепатитів В і С в Україні включно з детальним розподілом обсягів залишків препаратів в областях.

Доповнення

Професор Голубовська спрогнозувала сплеск гепатитів в Україні.