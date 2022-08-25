Медики предупредили: на фоне войны лечиться от вирусных гепатитов начали вдвое меньше людей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. На фоне войны в Украине лечиться от вирусных гепатитов В и С начали вдвое меньше людей, хотя в этом году уже зафиксировали 1,9 тыс. новых случаев заболевания, и это только обнаруженные. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, обнародуя карту доступа к лечению по областям, пишет УНН.
Детали
По данным ЦОЗ, с начала 2022 года в Украине зафиксировали 1345 случаев инфицирования вирусным гепатитом С и 549 случаев инфицирования вирусным гепатитом В. "Однако нужно учитывать, что эти данные не отражают объективную ситуацию, поскольку большая часть случаев не попадает в официальную статистику", - подчеркнули в ведомстве.
В ЦОЗ отметили, что полномасштабное вторжение рф на территорию Украины негативно повлияло на доступ к медицинским услугам, в том числе и лечение от вирусных гепатитов.
"Для сравнения, по информации от регионов в I полугодии 2021 года в Украине лечение от вирусных гепатитов начали 9397 человек, в то время как в I полугодии 2022 года — только 4423 человека", - сообщили в Центре общественного здоровья.
Итак, в ведомстве проинформировали о текущем состоянии доступа к лечению вирусных гепатитов В и С в Украине включительно с детальным распределением объемов остатков препаратов в областях.
Дополнение
Профессор Голубовская спрогнозировала всплеск гепатитов в Украине.