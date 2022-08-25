Медики предупредили: на фоне войны лечиться от вирусных гепатитов начали вдвое меньше людей

Детали

По данным ЦОЗ, с начала 2022 года в Украине зафиксировали 1345 случаев инфицирования вирусным гепатитом С и 549 случаев инфицирования вирусным гепатитом В. "Однако нужно учитывать, что эти данные не отражают объективную ситуацию, поскольку большая часть случаев не попадает в официальную статистику", - подчеркнули в ведомстве.

В ЦОЗ отметили, что полномасштабное вторжение рф на территорию Украины негативно повлияло на доступ к медицинским услугам, в том числе и лечение от вирусных гепатитов.

"Для сравнения, по информации от регионов в I полугодии 2021 года в Украине лечение от вирусных гепатитов начали 9397 человек, в то время как в I полугодии 2022 года — только 4423 человека", - сообщили в Центре общественного здоровья.

Итак, в ведомстве проинформировали о текущем состоянии доступа к лечению вирусных гепатитов В и С в Украине включительно с детальным распределением объемов остатков препаратов в областях.

Дополнение

Профессор Голубовская спрогнозировала всплеск гепатитов в Украине.