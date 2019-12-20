Медики дали поради, як підготуватись до подорожей у теплі країни

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Щоб зимовий відпочинок у теплих країнах залишив тільки приємні спогади, експерти радять заздалегідь подбати про захист від інфекційних недуг. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Так, якщо ви збираєтесь до Бразилії, Еквадору чи Ефіопію, потрібно проконсультуватись з лікарем і зробити усі потрібні щеплення, зокрема проти жовтої гарячки, адже 25% випадків цього захворювання мають летальні наслідки.

Для всього субтропічного поясу (а це Туреччина, Єгипет, Туніс і частина Карибського басейну) актуальні шлунково-кишкові інфекції, амебіоз (амебна дизентерія), хвороба Лайма, лихоманка денге, зараження гельмінтами. Велику небезпеку становить малярія.

Медики стверджують, що подумати про захист від малярії варто, якщо ви плануєте подорож до Південної та Центральної Америки (Аргентина, Бразилія, Мексика, Домініканська Республіка тощо). Також ця недуга поширена в більшості країн Африки, на Мадагаскарі, у багатьох країнах Азії та Океанії (Таїланд, Індія, Камбоджа, В’єтнам тощо).

"Будь-яку хворобу простіше і дешевше попередити, ніж потім лікувати. Коли плануєте поїздку до далекої екзотичної країни, обов’язково поцікавтеся списком небезпечних захворювань у цьому регіоні, дізнайтеся в посольстві про необхідні щеплення і не забудьте проконсультуватися зі своїм лікарем", - порадили експерти.

Також більше уваги здоров’ю радять приділяти мандрівникам, які люблять тривалий відпочинок, кемпінг на природі, а також збираються до віддалених районів певної країни.

Щоб подорожі до екзотичних країн були безпечними та вдалими, експерти радять:

- Дізнатись, без яких щеплень можуть не пустити до обраної країни. Вакцинуватися треба не пізніше ніж за 10 днів до виїзду. Захиститись від комах (кліщі, комарі, москіти), а також гризунів.
- Використовувати репеленти, фумігатори, москітні сітки, правильно обирати одяг;
- Не забувати про особисту гігієну та не ковтати воду під час купання.
- Подбати заздалегідь про медичну страховку. Страхування туристів передбачає медичне обслуговування та компенсацію у випадку раптових захворювань і травм;
- Пити лише кип’ячену чи бутильовану воду;
- Ретельно мити овочі та фрукти;
- Уникати страв із прісноводної риби або м’яса з кров’ю;
- Не вживати вуличної їжі;
- Не купатись у прісних водоймах;
- Не засмагати на пляжі без підстилки;
- Не ходити босоніж по землі або піску;
- Уникати контакту з тропічними тваринами і птахами.

"Якщо після повернення з далекої подорожі у вас почався озноб, різко підвищилася температура тіла, зник апетит, не займайтеся самолікуванням — одразу зверніться до інфекційного відділення. У лікарні вам зроблять відповідні аналізи крові та в разі виявлення збудника захворювання призначать відповідний курс лікування. Від оперативності звернення до фахівців залежить успіх терапії, а часто — і життя хворого", - зазначають медики.

"Щоб мандри були вдалими і не зашкодили вашому здоров’ю, слід належно до них підготуватися, вакцинуватися і вживати профілактичних заходів для захисту від небезпечних інфекційних захворювань", - зазначили у Центрі громадського здоров'я.

Як раніше повідомлялося в УНН, експерт назвав кращі європейські напрямки для зустрічі Нового року.

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