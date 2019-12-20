Медики дали советы, как подготовиться к путешествиям в теплые страны

Так, если вы собираетесь в Бразилию, Эквадор или Эфиопию, нужно проконсультироваться с врачом и сделать все необходимые прививки, в частности против желтой лихорадки, ведь 25% случаев этого заболевания имеют летальный исход.

Для всего субтропического пояса (а это Турция, Египет, Тунис и часть Карибского бассейна) актуальные желудочно-кишечные инфекции, амебиоз (амебная дизентерия), болезнь Лайма, лихорадка денге, заражение гельминтами. Большую опасность представляет малярия.

Медики утверждают, что подумать о защите от малярии стоит, если вы планируете путешествие в Южной и Центральной Америке (Аргентина, Бразилия, Мексика, Доминиканская Республика и т.д.). Также этот недуг распространен в большинстве стран Африки, на Мадагаскаре, во многих странах Азии и Океании (Таиланд, Индия, Камбоджа, Вьетнам и т.д.).

"Любую болезнь проще и дешевле предупредить, чем потом лечить. Когда планируете поездку в далекую экзотическую страну, обязательно поинтересуйтесь списком опасных заболеваний в регионе, узнайте в посольстве о необходимых прививках и не забудьте проконсультироваться со своим врачом", - посоветовали эксперты.

Также больше внимания здоровью советуют уделять путешественникам, которые любят продолжительный отдых, кемпинг на природе, а также собираются в отдаленные районы определенной страны.

Чтобы путешествия в экзотические страны были безопасными и удачными, эксперты советуют:

- Узнать, без которых прививок могут не пустить в выбранную страну. Вакцинироваться надо не позднее чем за 10 дней до выезда. Защититься от насекомых (клещи, комары, москиты), а также грызунов.

- Использовать репелленты, фумигаторы, москитные сетки, правильно выбирать одежду;

- Не забывать о личной гигиене и не глотать воду во время купания.

- Позаботиться заранее о медицинской страховке. Страхование туристов предусматривает медицинское обслуживание и компенсацию в случае внезапных заболеваний и травм;

- Пить только кипяченую или бутилированную воду;

- Тщательно мыть овощи и фрукты;

- Избегать блюд с пресноводной рыбы или мяса с кровью;

- Не употреблять уличной еды;

- Не купаться в пресных водоемах;

- Не загорать на пляже без подстилки;

- Не ходить босиком по земле или песке;

- Избегать контакта с тропическими животными и птицами.

"Если по возвращении из дальнего путешествия у вас начался озноб, резко повысилась температура тела, исчез аппетит, не занимайтесь самолечением - сразу обратитесь в инфекционное отделение. В больнице вам сделают соответствующие анализы крови и в случае выявления возбудителя заболевания назначат соответствующий курс лечения. От оперативности обращения к специалистам зависит успех терапии, а часто - и жизнь больного", - отмечают медики.

"Чтобы путешествия были удачными и не помешали вашему здоровью, следует должным образом к ним подготовиться, вакцинироваться и принимать профилактические меры для защиты от опасных инфекционных заболеваний", - отметили в Центре общественного здоровья.

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