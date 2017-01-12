Медики борються за життя хлопчика, який випав у Рівному з вікна будинку - поліція
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 12 січня. УНН. У Рівному 8-річний хлопчик випав із вікна, коли вдома його доглядала 81-річна бабуся. Наразі медики борються за життя дитини, адже його стан вкрай важкий. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Як з’ясували правоохоронці, мати була на роботі, а батько відлучився на деякий час. Подружжя виховує ще старшого сина. Сім’я характеризується позитивно, зі слів сусідів, діти ніколи не знаходились без нагляду дорослих.
У ході розпочатого досудового розслідування у кримінальному провадженні за статтею 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України поліцейські встановлюватимуть усі обставини події.
У реанімаційному відділенні, куди госпіталізували дитину, медики діагностували у маленького пацієнта важку відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеню, перелом склепіння черепа та закриту травму грудної клітки. Медики роблять усе можливе, аби врятувати життя дитини, однак жодних прогнозів не дають, адже оцінюють його стан як вкрай важкий. Дитина перебуває у комі на апараті штучного дихання.
Правоохоронці з’ясували, що хлопчик має інвалідність, тому що не вміє говорити.