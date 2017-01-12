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Медики борются за жизнь мальчика, выпавшего в Ровно из окна дома - полиция

Медики борются за жизнь мальчика, выпавшего в Ровно из окна дома - полиция

Киев • УНН

 • 7967 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 12 января. УНН. В Ровно 8-летний мальчик выпал из окна , когда дома за ним смотрела его 81-летняя бабушка. Сейчас медики борются за жизнь ребенка, ведь его состояние крайне тяжелое. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

Как выяснили правоохранители, мать была на работе, а отец отлучился на некоторое время. Супруги воспитывают еще старшего сына. Семья характеризуется положительно, по словам соседей, дети никогда не находились без присмотра взрослых.

В ходе начатого досудебного расследования в уголовном производстве по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины полицейские будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.

В реанимационном отделении, куда госпитализировали ребенка, медики диагностировали у маленького пациента тяжелую открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом свода черепа и закрытую травму грудной клетки. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка, однако никаких прогнозов не дают, ведь оценивают его состояние как крайне тяжелое. Ребенок находится в коме на аппарате искусственного дыхания.

Правоохранители выяснили, что мальчик имеет инвалидность, так как не умеет говорить.

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