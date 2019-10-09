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Медик розповів про небезпеку різких температурних стрибків для здоров'я

Київ • УНН

 • 35847 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Різкі перепади температури повітря провокують стрибки тиску, запаморочення, головний біль у людей із хронічними захворюваннями. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.

Медик розповів про небезпеку різких температурних стрибків для здоров'я

"Різкі перепади погоди можуть проявлятися через стрибки тиску, прискорений пульс, запаморочення, в’ялість, знижений тонус, сонливість, головний біль, загострені болі у хворих на ревматизм людей", - зазначив лікар.

За його словами, зміна погоди впливає, здебільшого, на людей із хронічними захворюваннями – цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, із легеневими захворюваннями, людей після виснажливих гострих хвороб.

Окрім того, з його слів, відчувають температурні коливання й люди, які страждають на ревматоїдний артрит або інші захворювання рухового апарату. Також відсутність сонця впливає на настрій людей – аж до психічних розладів.

При цьому він додав, що людям із хронічними захворюваннями у періоди різких коливань температури повітря слід більш ретельно контролювати свій артеріальний тиск, приймати препарати вчасно, звертатися до лікаря у разі погіршення самопочуття.

Також медик порадив у такі періоди більше уваги звертати на якісне і повноцінне харчування, наявність у раціоні достатньої кількості овочів і фруктів, які мають складати половину денного меню. Звичайно, за його словами, слід відмовитися від вживання алкоголю і паління цигарок.

Нагадаємо, в Україні цього тижня дещо потепліє, уже 10-11 жовтня повітря вдень прогріється до 23 градусів тепла. Однак, вночі досі очікуються заморозки.

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