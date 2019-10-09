Медик розповів про небезпеку різких температурних стрибків для здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Різкі перепади температури повітря провокують стрибки тиску, запаморочення, головний біль у людей із хронічними захворюваннями. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в коментарі кореспонденту УНН.
"Різкі перепади погоди можуть проявлятися через стрибки тиску, прискорений пульс, запаморочення, в’ялість, знижений тонус, сонливість, головний біль, загострені болі у хворих на ревматизм людей", - зазначив лікар.
За його словами, зміна погоди впливає, здебільшого, на людей із хронічними захворюваннями – цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, із легеневими захворюваннями, людей після виснажливих гострих хвороб.
Окрім того, з його слів, відчувають температурні коливання й люди, які страждають на ревматоїдний артрит або інші захворювання рухового апарату. Також відсутність сонця впливає на настрій людей – аж до психічних розладів.
При цьому він додав, що людям із хронічними захворюваннями у періоди різких коливань температури повітря слід більш ретельно контролювати свій артеріальний тиск, приймати препарати вчасно, звертатися до лікаря у разі погіршення самопочуття.
Також медик порадив у такі періоди більше уваги звертати на якісне і повноцінне харчування, наявність у раціоні достатньої кількості овочів і фруктів, які мають складати половину денного меню. Звичайно, за його словами, слід відмовитися від вживання алкоголю і паління цигарок.
Нагадаємо, в Україні цього тижня дещо потепліє, уже 10-11 жовтня повітря вдень прогріється до 23 градусів тепла. Однак, вночі досі очікуються заморозки.