Медик рассказал об опасности резких температурных скачков для здоровья
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Резкие перепады температуры воздуха провоцируют скачки давления, головокружение, головную боль у людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии корреспонденту УНН.
"Резкие перепады погоды могут проявляться через скачки давления, учащенный пульс, головокружение, вялость, сниженный тонус, сонливость, головную боль, заостренные боли у больных ревматизмом людей", - отметил врач.
По его словам, изменение погоды влияет в основном на людей с хроническими заболеваниями - сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с легочными заболеваниями, людей после изнурительных острых болезней.
Кроме того, по его словам, испытывают температурные колебания и люди, страдающие ревматоидным артритом или другие заболевания двигательного аппарата. Также отсутствие солнца влияет на настроение людей - вплоть до психических расстройств.
При этом он добавил, что людям с хроническими заболеваниями в периоды резких колебаний температуры воздуха следует более тщательно контролировать свое артериальное давление, принимать препараты вовремя, обращаться к врачу в случае ухудшения самочувствия.
Также медик посоветовал в такие периоды больше внимания обращать на качественное и полноценное питание, наличие в рационе достаточного количества овощей и фруктов, которые должны составлять половину дневного меню. Конечно, по его словам, следует отказаться от употребления алкоголя и курения сигарет.
Напомним, в Украине на этой неделе несколько потеплеет, уже 10-11 октября воздуха днем прогреется до 23 градусов тепла. Однако, ночью до сих пор ожидаются заморозки.