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Медик рассказал об опасности резких температурных скачков для здоровья

Киев • УНН

 • 35846 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Резкие перепады температуры воздуха провоцируют скачки давления, головокружение, головную боль у людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии корреспонденту УНН.

Медик рассказал об опасности резких температурных скачков для здоровья

"Резкие перепады погоды могут проявляться через скачки давления, учащенный пульс, головокружение, вялость, сниженный тонус, сонливость, головную боль, заостренные боли у больных ревматизмом людей", - отметил врач.

По его словам, изменение погоды влияет в основном на людей с хроническими заболеваниями - сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с легочными заболеваниями, людей после изнурительных острых болезней.

Кроме того, по его словам, испытывают температурные колебания и люди, страдающие ревматоидным артритом или другие заболевания двигательного аппарата. Также отсутствие солнца влияет на настроение людей - вплоть до психических расстройств.

При этом он добавил, что людям с хроническими заболеваниями в периоды резких колебаний температуры воздуха следует более тщательно контролировать свое артериальное давление, принимать препараты вовремя, обращаться к врачу в случае ухудшения самочувствия.

Также медик посоветовал в такие периоды больше внимания обращать на качественное и полноценное питание, наличие в рационе достаточного количества овощей и фруктов, которые должны составлять половину дневного меню. Конечно, по его словам, следует отказаться от употребления алкоголя и курения сигарет.

Напомним, в Украине на этой неделе несколько потеплеет, уже 10-11 октября воздуха днем прогреется до 23 градусов тепла. Однако, ночью до сих пор ожидаются заморозки.

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